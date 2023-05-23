新北市長侯友宜今（23）日主持警政工作會報，對現下治安狀況層出不窮，甚至有政治人物與詐騙集團關係密切，他向警察局各級幹部耳提面命說，現階段大家最討厭的詐騙，透過吸收青少年來犯罪，其中又跟暴力犯罪掛勾，變成複合式重大犯罪集團，警察要發揮公平正義與良知，絕不能跟黑道幫派有所掛勾，尤其是詐騙集團，政治人物不允許，執法者更不允許，打詐是大家的共識，共同全力以赴。

侯友宜表示，這段時間可以看到詐騙集團、組織犯罪吸收青少年，尤其槍枝、毒品跟青少年掛勾在一起，不只有新北這樣，全台灣都這樣。在議會有議員質詢，2013年至2021年從國外進口3000把模擬槍，政府只沒收200把，還有2800支還在外面，涉及重大刑案都是模擬槍改造，如果在進口前做好紋身烙碼管制，讓我們循線去追究廠商責任，不是可以讓犯罪擋在前面了嗎？結果政府不多用點心主導，案件還是會再發生，光一個槍擊案，員警10幾天沒回家，累死警察，所以一定要把源頭管理好。

青少年在組織犯罪上是很嚴肅議題，尤其有人把青少年當成毒品販賣運輸製造的工具，不管是毒品，還是現階段大家最討厭的詐騙，都透過吸收青少年來犯罪，其中又跟暴力犯罪掛勾，變成複合是重大犯罪集團。低風險高報酬的詐騙，使得詐團變成可以躲避刑法量刑的罩子，另外像很多槍枝不見得擺在詐團、擺在幫派，而是有需要再調用，這不是一罪一罰可以處理的，應該是追溯源頭，尤其是如何阻止青少年進入黑幫。

侯友宜今主持警察局警政工作會報。（王揚傑攝）

侯友宜指出，他在擔任警政署長時實施靖紀專案，警察如果跟黑道掛勾，我們自己發揮公平正義與良知，先發現先解決，內部用嚴格態度面對，不能跟黑道幫派有所掛勾，尤其是詐騙集團，不是政治人物不允許，我們執法者更不允許，打詐是大家的共識，我們共同全力以赴。