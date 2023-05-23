東證一部指數晨收漲0.38%，為2184.08點，目前跌0.80%。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa在早盤時曾表示，目前外資確實在搶購日本股票，因此日經指數的上漲趨勢可能持續下去。但與此同時，日股確實已經漲多，現在有很強烈的過熱感覺，展開修正的可能性已經變得非常明顯，投資人需要留意這點。

自5月10日以來，日經指數已經飆漲約7.7%，相較之下，同一期間一項全球股票指數只漲約0.9%。