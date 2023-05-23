東證一部指數晨收漲0.38%，為2184.08點，目前跌0.80%。
Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa在早盤時曾表示，目前外資確實在搶購日本股票，因此日經指數的上漲趨勢可能持續下去。但與此同時，日股確實已經漲多，現在有很強烈的過熱感覺，展開修正的可能性已經變得非常明顯，投資人需要留意這點。
自5月10日以來，日經指數已經飆漲約7.7%，相較之下，同一期間一項全球股票指數只漲約0.9%。
周二日股午後開盤急轉直下，疑似獲利了結賣壓出籠。受惠於日圓走貶，以及美國終將達成債限協議的樂觀預期帶動美股主要指數期貨上漲，日經225指數早盤收漲0.64%，為31,286.70點，盤初一度站上31,352.53點，刷新33年高點，但目前下挫0.64%。
東證一部指數晨收漲0.38%，為2184.08點，目前跌0.80%。
Sumitomo Mitsui DS Asset Management首席市場策略師Masahiro Ichikawa在早盤時曾表示，目前外資確實在搶購日本股票，因此日經指數的上漲趨勢可能持續下去。但與此同時，日股確實已經漲多，現在有很強烈的過熱感覺，展開修正的可能性已經變得非常明顯，投資人需要留意這點。
自5月10日以來，日經指數已經飆漲約7.7%，相較之下，同一期間一項全球股票指數只漲約0.9%。
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