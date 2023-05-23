「從Alpha、Delta到Omicron，這是場病毒與人類的競速賽，也是全球發展的駐足停頓，此次同學們紀錄疫情下的生活轉變，反思生命的繾綣邂逅，展望未來的無限可能。」師長開心地說著。

台北市古亭國中2023年度校刊名稱訂為《古亭誌疫》，透過教師專業學習社群進行方向討論與執行期程研討，此次採訪的對象，聚焦旅遊業、保險業、運輸業、醫療業、餐飲業與教育業六大產業類型；由同學們擔任小記者，在為期約莫4個月的時間，從蒐集資料、行業分析、問題設定、實地調查、人物採訪、編輯彙整及書寫報導，以多元的文學創作形式，述說各種職業在疫情下的轉型及奮鬥。

古亭國中表示，不僅讓大家能重新回味過往、品味酸甜，更激發彼此再次體會生命的真諦與蛻變，深思經歷背後的成長含意。此次校刊特別收錄古亭小記者專訪、實地訪過程花絮及111學年度古亭青年文藝獎優勝作品精選等作品。

古亭國中校長林泰安表示，文學與藝術是演繹思想的重要途徑，近年來學校陸續出版《邂逅古亭的56朵芳菲》和《驚艷古亭的五彩拼圖》，也在60周年校慶發行《豐穗：古亭青年文藝獎十一週年精華集》。

林泰安指出，感謝主編老師黃昱嘉、編輯顧問老師楊維仁，及師長們的用心籌畫與執行，此次《古亭誌疫》校刊的編輯出版，不僅描繪出疫情中生活的轉機、契機與生機，更期許大家在遭遇困難時要懷有自我激勵的熱情，在順遂時給予他人溫暖的支持，以感恩的心面對每個繼起的責任。