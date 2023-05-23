《殖民之路》在坎城首映獲掌聲7分鐘。（文策院提供）

第76屆坎城影展於2023年5月16日至5月27日在法國坎城節慶宮舉辦。獲台灣文化內容策進院（文策院）「國際合作投資專案計畫」支持作品進入的電影《The Settlers》（暫譯殖民之路），搶進坎城影展競賽單元「一種注目」單元，同時也是導演費利佩加爾韋斯第一部長片作品。《殖民之路》於台灣時間22日晚間在當地首映，播畢後全場起立鼓掌7分鐘，更有人吹口哨歡呼，深受好評。

由智利、法國、英國、台灣、德國、阿根廷、丹麥和瑞典共同出品的《殖民之路》，獲文策院資金挹注並且有台灣製作團隊參與，不只有台灣「飛望影像」參與製作，還有由金馬得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音。

導演費利佩加爾韋斯在現場感受大家的掌聲，也和演員、製片等合作夥伴相擁，在掌聲下他緩緩走上台分享：「從開始到現在，這部電影花了9年時間完成。 這個有槍、有馬的故事並不容易，我很感謝我的製作人們。」導演也簡單分享故事，「這是一個關於種族屠殺的故事。也是對照我們這個時代的一段歷史。」

《殖民之路》講述1901年，智利的火地群島，一片一望無際又豐饒的土地，一位白人貴族帶著「教化」原住民的使命住於其上。3名士兵受雇於有錢的土地持有人，荷西曼南德茲要將土地上的原住民趕走，以建立一條開往大西洋的公路。在麥克連納中尉和一位美國雇佣兵的帶領下，一位混血的智利原住民塞坤多跟著他們踏上這條殖民之路，而在路上慢慢明白建立一個國家，所需要付出的代價是血與謊言。