德國總理蕭茲今天在柏林附近一所小學向學生發表談話時，指控美國前總統川普製造分裂，對美國及德國都不利，相較之下，他更傾向現任總統拜登能在明年大選中贏得連任。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）異常率直的這席發言，反映出川普出任美國總統期間德美關係趨緊的次數有多頻繁。當時蕭茲在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）麾下擔任財政部長。

蕭茲今天在回答一名小學生的提問時說：「我認為美國現任總統比較好，所以我希望他能夠連任。」

蕭茲還表示，拜登多年的公共服務經驗，意味著他明確知道「該怎麼做才能避免世界陷入戰爭」。

蕭茲提及川普時說：「如果所有人都只是互相針對，就不會有美好的未來，這就是為什麼這位前總統絕對代表著該國（美國）巨大的分裂。」

美國即將於2024年11月舉行總統大選，最新民調顯示，拜登聲勢領先可能代表共和黨出征的川普及佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

蕭茲今天除了提到美國大選，另外還表示俄羅斯不能贏得烏克蘭戰爭。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120523