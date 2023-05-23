中美緊張關係加劇下，中國駐美國大使空懸超過4個月。綜合媒體報導，新任中國駐美大使謝鋒23日上午從上海出發，於美東時間23日下午抵達華盛頓履新，謝鋒履新顯示北京可能想減少雙方的爭端。

前中國駐美大使秦剛今年1月離開華盛頓返回中國出任外交部長後，中國駐美國大使已空懸超過4個月，是1979年中美關係正常化以來懸宕最久的一次，凸顯當前兩國關係鬧僵。

此前已有消息傳出，接替秦剛出任中國駐美國大使的人選，就是秦剛的副手之一謝鋒，但中國一直未正式公布。

美國新聞網站POLITICO在22日引述2名知情人士報導，中國新任駐美大使謝鋒最早於美國時間23日抵達華盛頓履新。謝鋒履新顯示北京可能想減少雙方的爭端。

報導表示，謝鋒專長於美中關係，但缺乏像秦剛與中國高層領導人的緊密關係。謝鋒現時上任，正值美中關係因台灣議題、偵查氣球事件及貿易戰等，經歷50年來最低谷。

報導形容，謝鋒以往也曾表現出「戰狼外交」，如他2021年與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）舉行會談時斥責她，指是美國政府對中國高度誤導的心態及危險的政策。

謝鋒在兩人會談後表示，中國在會中向美國提交2份清單，一份是要美國「糾正」錯誤的中國政策和言行，另一份則是中國關切的重點個案清單，確保雪蔓接收到中國的訊息。

香港星島日報23日也報導，謝鋒將於23日上午由上海啟程前往華盛頓，並形容謝鋒是「美國通」。

報導指出，59歲的謝鋒是江蘇人，畢業於外交學院，上世紀80年代中進入中國外交部，長期參加對美工作，2000年至2003年擔任駐美大使館參贊、發言人。2018年他擔任駐美公使，2010年出任外交部北美大洋洲司司長，2014年獲任命為駐印尼大使。

2017年謝鋒擔任中國外交部駐香港特派員公署特派員，經歷了「反送中」運動。2021年年初返回中國擔任中國副外長，主管涉美事務。

謝鋒今年1月在一次演說表示，和平共處是中美必須堅守的底線，中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

他表示，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，註定是徒勞的。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120523