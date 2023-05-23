2007年效力金塊隊的安森尼(右)持球進攻。（美聯社資料照）

金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）的勇猛超乎想像，闖進總冠軍賽之後，他本屆季後賽累積8次大三元，改寫傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄。湖人禁區大將安東尼戴維斯（Anthony Davis）無法阻擋約基奇，關門戰30分14籃板13助攻3火鍋的成績，約基奇在場內幾乎是為所欲為。

同時有金塊球迷提到，當年他們的主將「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）壯志未酬離開金塊，空下了15號球衣，如今約基奇繼承相同的15號背號，在安森尼宣布退役的當天闖進總冠軍賽，令人感覺是命運的安排。

38歲的詹姆斯（LeBron James）卯足全力打滿48分鐘，首節轟下21分，追平1997年布萊恩（Kobe Bryant）締造的單節紀錄。老鷹球星崔楊（Trae Young）在推特稱讚：「詹姆斯今晚讓時光倒流了。」魔術強生（Magic Johnson）寫道：「詹姆斯在敗仗中表現驚人，半場30分，全場40分10籃板9助攻。」

聯盟最希望看見的好戲自然是塞爾提克對湖人，沒想到結果很可能是金塊對戰熱火（熱火已3勝聽牌）。湖人在金塊手中連1勝都拿不到，金塊先前還被質疑是「史上最弱的第1種子」，畢竟戰績53勝29負，比當年最強的73勝勇士隊少了20勝，例行賽的平均淨勝分3.3分也偏少（勇士當年10.8分），加上他們沒有拿過總冠軍，不免受到外界低估。