鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今（23）日表示，營建成本飛漲加上拆遷問題多，使得全台都更牛步化，最新調查顯示，全台六都已核定公布的都更案件，至今尚未開工案件竟高達252件；他喊話政府，提高強制拆遷公權力並平抑物價、解決缺工難題，是政府在推動都更工作上應優先解決的三大課題。

賴正鎰表示，根據國發會最新報告，台灣人口高齡化有加速趨勢，人口結構恐怕出現國安危機之外，全齡住宅安全需求也迫在眉睫，但是政府聲聲說要加速都更或危老重建，雖政府核定公告實施，但在後續拆屋及搬遷速度卻可能還要卡住一、兩年甚至更久，致使推動都更的執行速度不如預期。

賴正鎰指出，除了政府公辦都更外，民間的開發商在整合都更也都很投入，但都更流程曠日廢時，他建議政府除了加快都更審查效率、簡化作業流程外，也應儘速訂定都更案相關強制拆遷辦法，提高公權力的執行力，才能有助於都市風貌的更新與強化國人居住安全。

國發會發布的最新人口推估報告台灣將在2025年進入超高齡社會（老年人口占比大於20％），到2028年勞動力減少、社會經濟負擔加重，人口紅利消失，顯見台灣人口正因為少子化問題，有加快老齡化速度的趨勢。

都更熱，政府與民間大力推動下都更與危老案件明顯成長，內政部營建署都市更新入口網統計資料顯示，台北市2022年核定都市更新案件計40件，2023年1-4月，已核定12案；新北市去年全年核定20件，今年前4月累計已核定10件，速度與件數的審核腳步有加快，但六都已核定公布的都更案件，至今尚未開工案件竟高達252件。鄉林不動產研究室表示，中央於民國87年11月發佈「都市更新條例」，截至今年四月底止，全台累計核定都市更新案件共1,075件、其中六都佔1,020件，台北市都更核定案件計603件最多，約佔56％左右、其次是新北市195件、台中市108件。在未開工部份，台北市則有154件、新北市74件。

鄉林不動產研究室分析指出，都更案在核定公告實施後卻又沒有動工，這有可能是與新冠疫情影響、政府緊縮土建融貸款成數、營建成本持續上漲、工程發包不易、建物申請取得建照後展期開工、央行連續升息造成房市短暫觀望需求減少、現住戶拆遷補償談不攏等七大原因有關。

賴正鎰指出，雙北市平均屋齡老舊，房市蛋黃區深醞潛在老宅換屋族與剛性需求，成為都更合建的一級戰區。

根據調查顯示，雙北市的都更案平均審議時間約需2.4年，平均施工期約3.51年，算起來每件更新案不包括前期整合、規劃，最快還要6年才能完成。

賴正鎰表示，都更案件前期作業很長，十年是司空見慣，其中跟地主間洽談共同負擔、權利變換等合作條件也通常是3年前就談妥，近來因為新冠肺炎疫情導致缺工、缺料，每坪營造成本幾乎是翻倍，建商推都更事實上要達到損益平衡很困難，俗語說：賠錢生意沒人做，擔心做了反而虧錢，小型建商乾脆拖著不開工。此外，疫後百業拚復甦，很多產業擴大徵才面臨招不到人手的缺工困境，年輕人寧願從事服務業也不願意到工地工作，營建人力老化和斷層問題也造成工程發包的窘境。

他強調，近年央行配合打房，針對購地貸款成數加以限縮，建商轉向都更合建或者鎖定危老建築物重建案件增多，鄉林在雙北市，手上也有近20個都更危老的合建案正在整合進行，其中北市中山區吉林路案預定今年下半年率先推案。