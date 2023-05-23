海砂屋都市更新再一例！台北市士林區福林路上的「雙溪花園別墅」，屋齡達40年，房屋曾發生無預警天花板崩塌、水泥塊崩落，造成住戶不安，2020年被列管為海砂屋後，以都市更新專案審議通過，23日正式動工拆除。台北市長蔣萬安上午也出席動工祈福儀式，並表示在拆除後，將會改建為地上17層、地下4層的大樓，預計2027年完工，將帶給住戶更宜居、安全的生活環境。

蔣萬安在致詞時表示，市府一直努力將具有高風險的海砂屋危樓拆除，改建成能讓住戶朋友安居的好宅。雙溪花園別墅海砂屋在109年被台北市政府列管為海砂屋之後，並且取得90％住戶同意後，迅速以海砂屋0.968專案辦理審議作業。過程歷經疫情，也召開兩次公辦公聽會，當中得到各界協助，讓這個案子能夠順利通過，謝謝昇陽團隊、所有住戶朋友，大家齊心協力，才讓海砂屋能夠拆除重建。

台北市士林區福林路上的「雙溪花園別墅」，屋齡達40年，2020年被列管為海砂屋後，以都市更新專案審議通過，23日動工拆除。（張鎧乙攝）

蔣萬安表示，未來改建後，將有地上17層、地下4層的建物，戶數也會從原本95戶增加到148戶，讓住戶能夠更宜居、更便利、更安全是市府的目標。為避免發生「行人地獄」的問題，周邊規劃有3米人行道，方便用路人的便利以及安全。同時，在福林路旁也有一個由市府規劃的福志公園，可以讓住戶朋友們享受更好的生活機能。

蔣萬安致詞最後表示，今天對台北市政府來說，是一個很重要的都更里程碑。過去像雙溪花園別墅海砂屋這類危險的建物，常常會發生天花板塌落，或是水泥塊剝落的情形，造成住戶居住上嚴重的風險。都市更新是新市府團隊上任之後非常重要的施政重點，包括都更五箭、公辦都更7599專案，以及對於列管的高風險海砂屋等，市府團隊會持續進行相關審議、拆除，讓市民朋友住得更安心、更安全。