小港分局偵查佐康雅嵐（右）、藝人張文綺（中）鹽埕分局偵查佐李佳烜（左）。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

小港分局與藝人張文綺宣導反詐騙。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

詐騙案件層出不窮，手法日新月異，高雄市小港分局為反詐騙，成立犯罪預防宣導團，走入各大銀行、市場講解詐騙手法，提醒大家勿上當。其中不少網友發現直播畫面中，有名女警頭綁公主頭，用親切溫和親切口氣互動，大喊「女警好正」、甚至有人歪樓提問「女警單身嗎？」，她就是偵查佐康雅嵐，外型亮眼的她，深受不少婆婆媽媽歡迎。

高雄市小港分局為反詐騙，成立犯罪預防宣導團，不僅偵查隊長宋國源、連分局長謝承甫也走入人群中，走遍小港金融機構、黃昏市場、公園、社區活動中心等地，針對常見詐騙手法進行講解，跑過的單位不計其數。

不僅曾與藝人張文綺合作宣導反詐騙，還開直播與網友互動，其中，有網友發現宣導團中，1名女警頭綁公主頭，用親切溫和親切口氣在鏡頭前，絲毫不扭捏，引來不少人於底下留言：「女警都這麽漂亮」、「女警好正」、甚至有人提問「女警單身嗎？」

她就是小港分局偵查佐康雅嵐，過去就讀澎湖科技大學應用外語系大二時，她就考上警察特考，從警已14年，曾於左營分局、鳳山分局，去年到小港分局服務，過去也曾是高雄市警察局騎警隊一員，外型亮眼的她，還曾上過表特版，水汪汪大眼和氣質，她也親自解答，其實已經有個小寶貝。

與分局同仁一起到外大力反詐騙，與同學鹽埕分局偵查佐李佳烜默契合作，深受不少婆婆媽媽歡迎，對於大家的讚美，康雅嵐也開心表示：「有人稱讚開心！」。但提到各種詐騙，她侃侃而談分析各種手法案例，康雅嵐說，暑假將至，到學校宣導假網拍的，社會經驗不足，容易一步步陷入詐騙集團陷阱，因此接下來將走入校園提醒學生各種詐騙話術，避免上當。