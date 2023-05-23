小S主持的《小姐不熙娣》班底Pag日前在節目爆料某女星有「藝人病」，網友依線索點名詩亞（舊藝名：斯亞），她不滿遭影射，宣布向Pag和留惡評的酸民提告。在20日時Pag透過經紀公司和律師發聲明外，今（23日）她也親自在IG發文還原事發經過，更指對方宣稱她打電話想私解決，其實那通電話只是誤按，僅有0.5秒，不滿對方刻意炒作。

Pag20日透過律師發聲明強調節目中並無任何妨害他人名譽之陳述，「陳詩亞小姐如果再有不理性之行為，本所當事人也會採取法律行動以捍衛名譽。」今（23日）她也親自在IG發文還原事發經過，表示當時節目是在討論藝人病，「有沒有人因為自己是藝人而誤以為會受到特別對待，或是可以訂到難訂的餐廳等話題」，並非耍大牌、態度差、大頭症等話題，因此她才分享3年前的工作經驗，並不是所謂的「價錢談不好就上節目抹黑」。

Pag更提到，詩亞日前對外宣稱她透過IG打電話想私下解決，Pag也反控對方刻意炒作，「5/19對方發文說要告我後，她發了限時動態，截圖是我36分鐘前打給她。她寫說不是所有人可以打給她，叫我休想私底下解決。但這通電話是5/2她發我們對話紀錄的時候，她把價錢碼掉，我怕IG可以收回訊息，所以想存證的時候不小心按到的。」透露從誤撥到掛掉只有0.5秒，「被炒作成5/19號要跟她私下解決？這個才是與事實不符。」

Pag澄清沒有私下解決。（圖/Pag IG）

Pag全文聲明如下：

謝謝大家對近期新聞的關心。

我一直認為自己不是知名人士，不值得被大家關注，不想浪費社會資源，而且也很有可能有理說不清，所以在還沒有完全想清楚之前我選擇不發言。畢竟我選擇說的話所造成的任何後果與責任需要承擔的都是我自己。

現在想好了，想跟關心這件事情的人澄清。從事情發生到現在也一直被攻擊，希望透過這次的澄清來捍衛自己，也給支持我的人一個交代。

我在5/1播出的小姐不熙娣分享了一個自己的經驗。這一集的主題討論的是藝人病，並非耍大牌、態度差、大頭症等話題，而是討論有沒有人因為自己是藝人而誤以為會受到特別對待，或是可以訂到難訂的餐廳等話題。剛好對此，我想到了自己三年前的經驗所以分享了一個故事，並不是所謂的「價錢談不好就上節目抹黑」。

再次強調在節目上沒有公開揭露任何人的姓名，在節目上分享的故事也沒有誇大。我說的人跟我對話時，強調了她的身份不同，我認為言下之意是在區別她和KOL身份不同沒有錯。這個行為沒有對或錯，但當時身為聽者的我感到沒必要，覺得不需要刻意強調，所以在我心裡留下的印象是如此。三年後在節目因為主題分享這個故事的時候，也沒有誇張叙述，也沒公開披露是誰，只是陳述我的經驗和當時的感受。

若一位歌手可以引用親身經歷作曲沒問題的話，我認為身為班底在談話性節目分享真實的故事也沒有不適。

天價是我的感受。我當然有自己判斷的基準，但價格本來並無對錯之分，我不願挨所以沒合作，其實是小事。只是在詢價過程中我感受到對方的「身份意識」讓我感到一點點不舒服而已，我節目中分享的方式也是如此。實際上在2020年我節目上說的那個人發文要到雙位數的萬，有一些廠商可能覺得便宜但我個人覺得貴，我覺得超貴，更有知名度的人也沒有報這個價格。而在沒有公開她身份的情況下，我在節目分享我對這個報價的感受有什麼不妥？

通常對我客氣的人我也會對她客氣。就算我覺得貴，我也不需要直接跟她說，不要合作就好。也不是特地為了價格談不好想要上節目講，這次上節目討論的是有沒有一個人讓你感受到她有「藝人病」。藝人病的前提是身份為藝人，我當然知道她是藝人，而她的「身份意識」＋報了我認為的天價，這兩點讓我覺得她有，所以分享了這個故事，但再次強調，並沒有公開她的名字。

5/2 有一個人自己公開對話記錄。明明我節目上沒有公開說是她。我能理解網友猜測是她，而她想要澄清也合理，但她選擇公布截圖，對號入座跟所有人強調說我在講的是她。因為她的對號入座，很遺憾的風向變成她很有禮貌，明明節目聊的是藝人病並非討論禮貌與否，但卻因為這個風向我也承受很多謾黑。我相信有看節目的人會知道我是為了討論藝人病而分享的故事，也没有用誇張的言語，而且我没有公開揭露任何人的姓名。

5/4 凌晨一點自己公開對話記錄的人去報案。5/19 她才發文說「這一次不忍了。」5/4報案的時候就沒在忍了不是嗎？

這一切我都一直深信，如果我再出來說什麼只會引來網友說「她是誰」。

不認識我是正常的，我也不希望大家透過這樣的方式認識我，也不想再給對方上一次新聞的機會。但過了幾天我持續看到她發的限時動態，一直忍受她的粉絲來罵我，還有看到我的粉絲因為不希望誤會我所以要求我澄清。現在我把我的觀點分享出來，希望大家看完有所釋然，不要再等續集。一件很小的事情己經鬧的很大，我也做完澄清，其他有任何糾紛都會交給律師處理。

在最後想要提醒大家不要輕易被帶風向。5/19對方發文說要告我後，她發了限時動態，截圖是我36分鐘前打給她。她寫說不是所有人可以打給她，叫我休想私底下解決。但這通電話是5/2她發我們對話紀錄的時候，她把價錢碼掉，我怕ig可以收回訊息，所以想存證的時候不小心按到的。這件不小心按到的0.5秒的撥號竟然被炒作成5/19號要跟她私下解決？這個才是與事實不符。

謝謝閱讀，也再次謝謝相信我，有認真看節目没誤會我的人。我不會說假故事，也不會誇大，所以有的時候在節目上表現偏無聊，甚至常常一整集一句話都不說，就是因為不希望成為誇大說假故事的人。如今被誤會也實在很難過，但風向不是我能輕易改的，我只能繼續誠實的做我自己。