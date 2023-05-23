本土新冠疫情反撲，胸腔科醫師蘇一峰分享，最近門診和急診都擠滿了人，一位本身有氣喘的患者來看診，對方表示過去只要感冒就會很嚴重，會咳好幾個月，這次感染新冠本來以為自己會很慘，結果竟然一下子就好了，讓他超驚訝；蘇一峰解釋，最大的差別是患者這次有吃化痰藥NAC。

蘇一峰今在臉書上分享，最近有一位氣喘病人來看診，患者說以前只要感冒，他就會咳得要死，而且咳嗽症狀會持續好幾個月，但這次感染新冠肺炎卻很奇妙，一下子就好了，讓他超驚訝，因為本來已做好會很嚴重的心理準備。

蘇一峰表示，這位氣喘患者感冒與確診新冠結果差這麼多，主要是因為這次有吃化痰藥NAC；他表示，最近疫情大爆發了，門診與急診都是人，再次提醒大家這個好用的藥物NAC。

貼文引起網友討論，「老公也有氣喘，三度確診也吃了NAC，沒有什麼不舒服，也沒有很咳，原本很擔心他會整個爆發，結果意外的比感冒還輕，真的好用，老公現在持續在吃在治療中」 、「聽起來好厲害」。