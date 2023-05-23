鎧俠宣布KIOXIA BG6系列將加入其PCIe 4.0固態硬碟(SSD)產品陣容，這是首款搭載全新第六代BiCS FLASH 3D快閃記憶體的產品，其性能相較於前一代產品提升將近1.7倍。強大且小巧的KIOXIA BG6系列客戶級SSD專為PC用戶所設計，充分利用了PCIe 4.0的高速和價格優勢，並採用獨特的M.2 2230外型規格，提供更大的容量和更低的功耗，同時也有M.2 2280單面外型規格版本可供選擇。KIOXIA BG6系列將於2023年下半年開始提供樣品給OEM客戶進行評估。