KIOXIA BG6系列提升後端資料處理效能，同時保持價格優勢並提高容量，對於商業型與消費型筆電以及桌上型電腦來說，是一個特別吸引人的選項。KIOXIA BG6硬碟支援已全面成熟的Host Memory Buffer(HMB)技術，這項技術將部分主機記憶體(DRAM)整合於自身記憶體使用，以實現高效能的DRAM-less SSD。
《科技》鎧俠秀新一代BG6系列客戶級SSD
鎧俠宣布KIOXIA BG6系列將加入其PCIe 4.0固態硬碟(SSD)產品陣容，這是首款搭載全新第六代BiCS FLASH 3D快閃記憶體的產品，其性能相較於前一代產品提升將近1.7倍。強大且小巧的KIOXIA BG6系列客戶級SSD專為PC用戶所設計，充分利用了PCIe 4.0的高速和價格優勢，並採用獨特的M.2 2230外型規格，提供更大的容量和更低的功耗，同時也有M.2 2280單面外型規格版本可供選擇。KIOXIA BG6系列將於2023年下半年開始提供樣品給OEM客戶進行評估。
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