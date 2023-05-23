KIOXIA BG6系列提升後端資料處理效能，同時保持價格優勢並提高容量，對於商業型與消費型筆電以及桌上型電腦來說，是一個特別吸引人的選項。KIOXIA BG6硬碟支援已全面成熟的Host Memory Buffer(HMB)技術，這項技術將部分主機記憶體(DRAM)整合於自身記憶體使用，以實現高效能的DRAM-less SSD。

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