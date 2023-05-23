面對孩子吵鬧幾乎要掀翻屋頂時，該怎麼辦？彰化縣衛生局今天在彰化市大成國小附設幼兒園啟動兒童情緒照護計畫，提醒家長及老師面對兒童情緒行為問題時，可尋求專業協助，藉由觀察、評估及轉介等兒童情緒照護三步驟，守護兒童健康。

為守護彰化縣兒童身心健康，彰化縣兒童情緒照護計畫已有27家診所、35名小兒科醫師率先參與，持續增加中，服務對象為彰化縣內4歲至7歲的兒童。

彰化縣長王惠美表示，早從2005年起，衛生局就已建構「彰化縣兒童健康照護網」，啟動「幼兒園兒童發展篩檢計畫」，至今已服務超過17萬人次學齡前兒童，發現疑似發展遲緩需轉介就診的小朋友超過1萬4千多人，約佔8％。

為把握兒童語言治療黃金期，2016年起，針對構音異常等候治療者，由衛生局主動結合通過語言衛教訓練的醫師，由縣府提供4次免費衛教服務，加上這次的兒童情緒照護，盼能更全面性的照護。

彰化縣診所協會理事長吳祥富指出，遇到小孩在吵鬧的時候，有時屋頂就像要掀開一樣，彰化縣首先推動辦理兒童情緒行為照顧計畫，現在已有35名小兒科醫師支持，讓家長們遇到兒童情緒問題時，能有更好方法的來處理，減輕家長的負擔。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說，兒童都是大家的寶，彰化縣對於兒童醫療照護不遺餘力，讓他真的非常的感動，一路走來，從專責醫師的制度、兒童篩檢，現在還全國首創、首先啟動兒童情緒照護，值得其他縣市參考學習。