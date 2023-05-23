GU「女裝多WAY連身裙」感謝祭優惠價790元。（GU提供）

感謝祭活動首三日（5月26日至5月28日）單筆消費滿1200元，即贈插畫家「1G」設計萬用拉鏈包。（GU提供）

疫後戶外活動紛紛重啟，舒適又亮眼的旅行穿搭成為不少人的考量。日本服飾品牌GU將於5月26日至6月1日舉辦「GU感謝祭」，期間精選豐富的男、女、童單品推出超值優惠，最低290元即可快樂帶回家。本次更祭出夏日度假出遊首選單品優惠，「女裝多WAY連身裙」現折$00元，只要790元即可輕鬆穿出3種以上的時尚造型；還有夏日人氣款的「羅紋細肩帶連身裙」，讓人輕鬆展現自信魅力造型。

出門旅遊最怕大包小包，「GU感謝祭」首推夏日出遊免煩惱的一衣多穿百搭單品，「女裝多WAY連身裙」（感謝祭優惠價790元）為短版開領襯衫與細肩帶連身裙的組合，可成套穿搭，還可分開與不同單品組合，至少可變化出3種以上的穿搭方式，是多日旅行最完美的穿搭方案。「女裝羅紋細肩帶連身裙」（售價790元）採用舒適的羅紋材質，I字版型適度貼合身型，極簡的細肩帶設計搭配精緻的雙肩帶，單穿即可打造絕佳修身比例，後開衩的設計更方便活動。

GU「男裝oversized棉質T恤」於感謝祭期間祭出390元的超值優惠，「女裝扭結迷你T恤」則推出290元的極優回饋，絕對是包色的無痛入手好時機；而涼爽必備的「男裝主廚短褲」、「女裝休閒輕便短褲」推出390元優惠，是炎熱夏季穿搭的最佳選擇。此外，「女裝平口內衣」、「女裝STYLE-DRY BRA-FEEL短版細肩帶上衣」，再推任2件現折100元的好康。

除了簡約時尚以外，GU再推出男女不可錯過的襯衫系單品優惠。「男裝DRY開領襯衫」祭出優惠價690元，吸汗快乾的機能，即使夏日流汗也不怕，創造最舒適的穿衣體驗；近期受到許多女生喜愛的「女裝垂墜襯衫」（感謝祭優惠價390元），下身搭配褲裝、裙裝都能穿出優雅風格，不管上班或是出遊都適合。

感謝祭期間除了推出多款單品優惠以外，此次也攜手人氣插畫家「1G」共同推出超萌設計小物。感謝祭活動首三日（5／26-5／28）單筆消費滿1200元，即贈設計萬用拉鍊包乙個。另活動期間，只要於實體店舖消費，並於結帳時掃描APP會員條碼，或使用GU APP於網路商店下單，就有機會抽中全台五大遊樂園門票（新竹六福村主題遊樂園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界主題樂園、高雄義大遊樂世界、花蓮遠雄海洋公園），一人中獎、兩人同行。感謝祭活動後四日（5／29-6／1），消費不限金額就送人氣插畫家「1G」設計的超Q原子筆乙支。