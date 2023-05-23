政府去年推動擴大租金補貼，鼓勵符合條件民眾提出申請，民進黨立委何志偉接獲民眾陳情，歷經8個月申請，租金補助好不容易入袋，結果內政部營建署事後以房東未繳房屋稅為由，要求追回租金補助，批評政府作法擾民又不合理。

民進黨立委何志偉接獲民眾陳情，歷經8個月申請，租金補助好不容易入袋，結果內政部營建署事後以房東未繳房屋稅為由，要求追回租金補助，批評政府作法擾民又不合理。（本報資料照片）

何志偉質疑房東沒繳稅，為何是追回房客補貼？房客在未知房東有無納稅前提下，繳交資料也並未要求房客附上完稅證明或稅籍編號，既然是政府美意要補貼租屋族，盡力完善施政效果就是行政機關義務。

當事人邱先生電話連線中指出，政府說自己是住頂加，但政府說可以申請所以也申請了，過程中還被要求補件，歷時將近8個月，補貼了4萬多，現在又要求民眾退回，雖然內政部說可以分期，但這就是要民眾把錢退回，如果是這樣的話，那為什麼要辦這個政策？

何志偉呼籲內政部，提供房客補正資料時間與機會，不要讓廣大租屋族又一次成為弱勢；針對300億元中央擴大租金補貼是4年期計畫，請內政部今年將稅籍資料鍵入系統讓房客有知的權利。

連偉耀表示，租金補貼認定以房屋稅作為是否有無實質提供居住使用認定，如果房子連房屋稅都沒有繳納，合理懷疑是不是沒有人使用；民眾若有對程序有疑慮，可以依法提出行政救濟。