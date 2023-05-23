日本內閣官房長官松野博一今天上午在記者會上宣布，日本將角逐2032年的聯合國安全理事會非常任理事國選舉。日本目前非常任理事國任期將於2024年屆滿。

日本富士新聞網報導，聯合國安理會由5個常任理事國及10個非常任理事國組成，前者固定為美國、中國、法國、俄羅斯及英國，後者藉由投票選出，任期兩年。

日本至今已12度當選非常任理事國，本次任期從2023年1月起到2024年止，是聯合國成員中擔任最多次非常任理事國的國家。

松野談到日本將參選2032年的非常任理事國選舉時說，儘管聯合國安理會有著未必能有效運作的一面，但能發揮一定作用也是事實。

松野說，「將以強化基於維護國際和平安全及法治的國際秩序作為目標」，表達出也將致力安理會改革及強化聯合國功能的想法。

讀賣新聞報導，雖然日本目前非常任理事國任期今年1月才剛開始，且將持續到2024年，但先宣布參選2032年選舉，希望早日獲得各國協助確保順利當選。

安理會10席非常任理事國依區域集團進行分配，日本屬於擁有2席的「亞洲．太平洋集團」（共有54國），每年改選其中1席。日本政府今年5月中旬已通知同集團各國日本將參選，而目前已知印度洋島國馬爾地夫表態有意參選2032年選舉。

日本從2000年以來每隔3年到6年就成功當選一次非常任理事國，雖然日本政府希望在這次任期2024年卸任後幾年內就能再度參選，不過聯合國外交管道人士透露，「印度及印尼等國已表態參選」，所以研判日本政府因此延後參選。

不過，就算日本能在2032年選舉勝出，但從2025年到2033年就任前將暫離安理會。由於非常任理事國在彙整對持續研發核武器及飛彈的北韓實施制裁等時，擁有強大的發言能力，所以一旦長期脫離安理會，也令人擔憂日本在聯合國的影響力將下滑。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120523