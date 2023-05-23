藝人劉伊心的老公、老虎牙子公司負責人林志隆，2019年間以不實的發票，幫助老虎牙子公司逃漏營業稅額48萬2381元，台灣高等法院維持一審認定，將林男依行使偽造私文書罪判處有期徒刑4月， 易科罰金，可上訴。

判決指出，林志隆原本是有氧生活公司董事長及老虎牙子公司負責人，他在2019年1月11日因有氧生活公司未依主管機關台北市政府通知之期限，辦妥董事、監察人改選及董事、監察人變更登記，而當然解任該公司董事長、董事，非有氧生活公司負責人。

林男無權以公司名義開立統一發票，但卻在2019年5月1日，以其持有之有氧生活公司發票，以品名通路轉移權利金，不實開立銷售金額964萬7619元，銷項稅額48萬2381元之發票1紙，蓋用有氧生活公司統一發票專用章，交由不知情之老虎牙子公司會計充作進項憑證，持以向稅捐稽徵機關申報扣抵稅額，幫助老虎牙子公司逃漏營業稅額48萬2381元。

台北地院一審及高院二審認定林男在2019年4月間已知悉其喪失有氧生活公司董事及代表人身分，卻仍於同年5月1日開立發票，顯有偽造故意，依行使偽造私文書罪判處有期徒刑4月， 易科罰金，可上訴。