台北市托嬰中心傳出虐童事件引起社會關注，市議員林珍羽指出，曾爆出虐嬰事件的托嬰中心負責人，竟可更名原址重開，根本是「借屍還魂」重操舊業。社會局今專案報告，已組成修法研議小組，希望管理不當以致停業的負責人，不得再擔任負責人，6月衛福部將就「兒童托育服務法」草案召開會議，屆時會傳達此意見。

林珍羽說明，托嬰中心「妙兒園」2019年發生嚴重虐嬰事件被勒令停業1年，其負責人郭美玉弟弟2020年、2022年卻原址重開，分別更名為「德寶」、「新寶」，今年則改名為「詠欣」，負責人換回郭美玉。

她指出，不適任業者之所以能「借屍還魂」重操舊業，在於《兒童及少年福利與權益保障法》81—1條規定，負責人無傷害兒童行為，仍可繼續擔任托嬰中心負責人，因此，妙兒園案正是地方受限於中央法規，顯現的執法困境。

社會局長姚淑文表示，已與法務局成立修法研議小組，小組認為，負責人管理不當以致停業者，應不得再擔任負責人，希望可納入相關法規裡。其實衛福部為加強0到2歲托育管理，已規畫「兒童托育服務法」草案，6月將召開會議討論，屆時會傳達上述建議。

姚淑文補充，在研議小組的建議法制化之前，社會局有3項因應機制，包含加強定期實地查訪、組成專業團隊訪視輔導，以及加強抽看現場監視器畫面。不過有些機構錄影機高達數十隻，觀看人員即使觀看一整天仍看不完，經常要加班看，已向中央申請補助增加觀看人力。