烏克蘭求了逾1年終於向西方要到F-16戰機及飛行員訓練，不過美媒指出，美國總統拜登態度大轉彎，同意盟友提供戰機，其實是華府內部以及與盟友思考、商討、醞釀數月的成果，其中美國國務卿布林肯（Antony Blinken）是重要推手。

美國近期同意西方軍援烏克蘭F-16戰機。

拜登19日在廣島七大工業國集團（G7）峰會上支持西方盟友提供烏克蘭F-16的計畫，美國則會協助訓練烏軍飛行員。外界看來拜登的態度大轉彎，因為他2月才重申烏克蘭「現在不需要F-16」，不過美聯社、美國政治新聞網站POLITICO引述多位匿名美國官員指出，儘管華府檯面上一再拒絕烏克蘭的請求，但私底下軍援F-16的議題已討論、醞釀數月，最近幾周尤其是關鍵。

報導指出，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）去（2022）年11月造訪基輔與波蘭後，開始思考如何長期支持烏克蘭空軍現代化的問題，他思考的方向不是「是否要」，而是「何時」開始。

不過今年2月拜登排除了「現在」援烏F-16的可能性，當時美國正專注於提供基輔立即需要的防空系統，以抵禦俄軍的飛彈、無人機空襲。

近幾周來，西方陸續完成運送烏克蘭反攻所需的武器後，高階官員們開始重新審視軍援F-16的問題，同時，烏軍也證明了自己學習愛國者防空系統、海馬士多管火箭系統的速度有多快。

針對北約軍援烏克蘭F-16，俄羅斯警告是巨大風險。

美國官員透露，美國國務卿布林肯是說服拜登在F-16議題上讓步的重要推手。拜登及其他華府部門傾向在此議題上聽從五角大廈的建議，長久以來，國防部都擔憂西方援烏F-16會升高與俄羅斯的衝突，不過過去一年來布林肯觀察到，每當西方軍援烏克蘭時，莫斯科除了口頭恐嚇外，鮮少真的升溫局勢；另外，布林肯也考慮到烏軍的長遠需求，因為即便俄羅斯現在結束戰爭，近期仍將對基輔構成威脅。

4月德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的多國防衛會議上，西方盟友提議訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）後續在白宮國家安全會議（National Security Council）上提及此事，並獲得一致同意，他也在拜登前往廣島參與G7峰會前，建議美國批准盟友訓練烏軍及援烏F-16。

一名五角大廈官員透露，提供F-16戰機與烏克蘭的反攻沒有關係，但奧斯汀確實認為，烏克蘭在某個時間點會需要用到第四代戰機。受訪的美國官員們認為，援烏F-16是著眼於烏克蘭的長遠需求。

8日蘇利文前往倫敦與英國、法國、德國商討烏克蘭議題，他在會上就援烏F-16提出兩階段計畫，第一先訓練，後續再提供戰機，他也與擁有F-16的荷蘭、波蘭通話。蘇利文11日返回華府後，向拜登彙報F-16兩階段計畫獲得盟友支持，拜登後續通知盟友，他會在G7領袖會議上支持援烏F-16。

目前尚不清楚援烏F-16的相關細節，包括時間點，以及哪些國家會請求華府同意，提供烏克蘭他們自己的美製F-16，官員透露，國務院、國防部、國家安全會議官員正在制定訓練計畫，以及「何時、何地、如何運送F-16到烏克蘭」。