受到高通膨持續衝擊，芥菜種會認養服務每月增加的求助案量，近三個月都比去年底月份增加約一倍，許多認養人也受經濟影響，無法繼續支持。芥菜種會緊急召募300位認養人，邀請社會大眾一起幫助特殊境遇家庭的孩子穩定成長，陪伴他們建立自信。

大軍（化名），準備進軍7月在美國舉辦的2023年第139屆美國射箭邀請賽，但其父母從事臨時工，收入微薄而且不穩定，兩年多前芥菜種會的社工第一次到大軍家訪視，一家4口擠在10坪大的套房裡，家庭經濟困頓。去年大軍的父親因意外受傷，生活重擔全落在母親身上，懂事的大軍會幫忙照顧弟弟，芥菜種會提供急難救助金和生活物資，緩解家庭的急迫需求，大軍卻擔憂旅費不足。基督教芥菜種會獲悉後，與認養人合力支持他，挹注經費差額，朝夢想推進。

現今受通貨膨脹、物價上漲等因素衝擊，芥菜種會接獲困難家庭的求助人數不斷攀升，截至今年4月，認養童總人數比去年同期增加近5成；近三個月來，每月增加的人數都較去年底的月份高出約一倍，許多認養人也因經濟因素停止援助。面對認養資源的落差持續擴大，急需各界愛心支持。捐款可洽芥菜種會官網。