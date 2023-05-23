董事長高尚偉表示，東捷資訊不僅可協助客戶從企業資源規畫系統(ERP)，至端到端串聯供應商管理系統(SCM)、智慧製造執行系統(MES)與智慧倉儲管理(WMS)等營運系統，提供全方位的整合建置與顧問服務，並已取得ISO 14064溫室氣體主任確/查證員證書，輔導企業導入ISO 14064溫室氣體排放查證，讓企業透過公司自行研發「碳捷流」雲端智能平台精準搜集組織溫室氣體與產品碳足跡數據，進行即時可視化控管，相關數據同時串接Workiva平台強大技術，及時產生合規報表，做到真正綜觀環境保護、兼顧社會責任、精進公司治理的ESG永續管理。

Workiva在美國紐交所掛牌，建構並交付全球領先的可靠雲端報告編製平臺，以滿足利害關係人對行動、透明度和財務及非財務資料揭露的需求，並提供統一SaaS平臺，將客戶的財務報告、環境、社會和治理(ESG)以及治理、風險和法規遵循(GRC)集中在一個受控制、安全、稽核就緒的環境中。Workiva目前已被180個國家/地區的數千家企業，市佔率達75％。

Workiva戰略合作夥伴總監丁娜表示，Workiva身為全球領先互聯報告和合規平臺提供業者，透過其平台技術可無縫串聯東捷資訊完整ESG解決方案，將可無縫連結和傳輸企業營運數據與溫室氣體盤查數據，讓企業具備從財報自編到ESG管理、產出全球法定及國際會計師事務所審核認可的財務資訊與碳盤查相關報告，提高整體結算和報告流程的效率與準確性，精準接軌國際ESG。

東捷資訊服務多家上市櫃公司與製造業等逾200位客戶，為因應ESG法規政策、邁向國際綠色供應鏈等剛性需求，亟需建置一套易整合現有系統，同時達到有效、準確且具國際認證的碳盤查系統，將有助於公司ESG解決方案發展，到今年底目標數希望達到40~50家。