近日結婚又宣布要當爸的馬國賢及張捷、亞美將等人，在三立《辣個女生》老少配主題分享與另一半相處的點點滴滴。天心開心的虧馬國賢超越小鐘，終於銷售出去了，馬國賢笑說是心態問題，因為他不清楚小鐘是不是要結婚，但他是30多歲就有結婚生小孩的想法，「我40多歲開始超級慌張，其間也相過親，但被打槍，可能對方嫌我年紀大」。

馬國賢大韓國華僑老婆16歲，現在又因為拍戲必須白髮、蓄鬍，讓老婆很不喜歡，直言因為有鬍渣，親親的時候會不舒服。馬國賢表示以前老婆愛聽他說老笑話，現在覺得無聊，因為都是老哏了，當初追求時他第一招就是先抓住老婆的胃，所以就帶她去吃口袋名單中的魷魚羹、滷肉飯、甜不辣、道地的麻辣鍋，兩人所以會在一起的原因就是因為馬國賢幽默、懂吃。

老婆也對台灣藝人不熟，藝人只認識鄧麗君，沒在看電視，當時被狗仔偷拍到一度鬧分手，每天要幫老婆洗腦。天心也嘆，藝人交朋友很辛苦，普通朋友吃個飯就被寫成大肚男，難道就不會寫眼鏡男嗎？現在普通朋友都不想走在她旁邊，小煜也笑說跟助理跟他走在一起，被寫成豐腴妹，害她現在開始努力減肥。

馬國賢表示，當確定要結婚後，就卯起來趕工，笑說當時岳母是貴人，她會去和老婆其他家人說，要結婚的不是你們，未來要養她一輩子也不是你們，馬國賢為了清除疑慮，就邀請他們到台北，為強調自己體力OK，錄完影很累還要安排宵夜場，每天帶他們去吃吃喝喝。

馬國賢笑說玩別人小孩跟自己生差很多，以前都幫朋友帶小孩，現在對有小孩是期待，不管男女還強調要生兩個，而他目前第一胎是男生，老婆還對他說：「你要不要去健身房辦會員，帶小孩很累！」而小煜贊成要生兩個，因為小孩一個人永遠只有爸媽，現在對小煜而言輕鬆許多，因為現在他們會互相玩，不必所有時間都黏著他。