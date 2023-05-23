進入射擊運動超過20年，奧運、亞運國手田家榛坦言這是「心理層面非常變態的運動」，由父親田兆枝就是教練，對她愛之深責之切，年紀接近不惑的田家榛，卻也開始「叛逆」，坦言想為自己而射。

田家榛透露，參加比賽以來，父親的期望是她的壓力來源，兩人有時也會對訓練、比賽的意見不同，而2020東京奧運自己在女子25公尺空氣手槍晉級決賽後，父親也對成績有更好的期待，「當時我只拿到第8名，爸爸氣到唸了我很久。」

過去田家榛認為有父親在一旁指導很不錯，東京奧運後就改變想法，希望可以為自己而射，對於巴黎奧運資格也是順其自然，不想太刻意把目標擺在那裡讓自己一直去想，且自己出去比賽容易受到環境影響場上心情，會持續學著如何盡快調適。

2018年產下女兒的田家榛，是少數媽媽運動員，她也分享跟女兒的趣事，「女兒現在已經5歲了，知道媽媽是選手常常不在家，但有時還是會童言童語問我什麼時候才會在家陪她。2019年桃園全運會時，也帶著女兒一起比賽過，當時回家後還拿著物品比畫，模仿我射擊的樣子，相當有趣，但也不會想要女兒一定也要走上射擊運動這條路。」