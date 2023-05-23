基隆市正濱漁港觀景台附近的自來水管線破裂，造成大量漏水，水公司23日一早進行緊急搶修。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市正濱漁港觀景台附近的自來水管線破裂，基隆市議員許睿慈辦理會勘，要求水公司盡快搶修。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中正區正濱漁港色彩屋對面的觀景台，近來總有大量清水流淌，經查發現是自來水管線破裂，就這樣漏了2個月的水。經市議員會勘，水公司23日上午緊急進行維修工程，預計和平島附近2870戶將會停水至傍晚6時。

基隆市中正區的正濱漁港色彩屋，是基隆市的新興網紅打卡熱門景點，但最近2個月，附近民眾卻發現在色彩屋對面的觀景台下方，一直有清水流出，經查發現是在正濱路上的自來水管線破裂，才會24小時流出清水。

附近的民眾與里長向自來水公司反映，希望盡快維修，但2個月來水公司都沒有動作，便向中正區市議員許睿慈陳情，22日許睿慈邀集了相關單位現勘。

附近民眾認為，中南部最近正在缺水，若外地民眾來色彩屋參觀，看到大量自來水不斷流出，恐怕會認為基隆水太多，諷刺之意溢於言表。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，色彩屋是基隆市的網紅打卡景點，但自來水破裂，導致大量自來水流淌，也擔心會沖刷路基，若形成「天坑」恐怕會造成更大的災害。

許睿慈表示，水公司表示，現場的管線比較複雜，再加上管線在和平橋頭，來往的車輛也多，也讓漏水的狀況惡化。再加上附近還包括了台電、軍方、中油等管線，其中還包括高壓管線，貿然施工恐怕會造成危險，所以才延宕2個月沒有妥善處理。

不過，由於22日會勘時，發現漏水已經漫流到路面，台灣自來水公司23日一早便請廠商緊急搶修。自來水公司表示，由於自來水管線被壓在其他管線下方，施工有一定難度，23日和平島周邊的和憲里、平寮里、正濱里、海濱里共約有2870戶會因為施工停水，如果一切順利，預估傍晚6時左右將可恢復供水。