國民黨立院黨團今召開記者會，表示蔡政府執政7年，詐騙集團在台也橫行7年，蔡英文總統主政下的中華民國已經成為詐騙天堂，而近期im.B公司以借貸媒合平台，豢養綠營人士，塑造合法、正派、政商關係良好假象，在綠營高官的護持下，也難怪台灣成為詐騙王國，更是蔡英文總統7年執政下的「亮眼成績」。

首席副書記長林思銘說，蔡英文執政7年來，面對日益猖獗的詐騙案件無力解決，造成民眾財產重大損失。不管是從過去的假冒檢察官、健保局、國稅局的電話詐騙、求職詐騙、利用手機傳遞投資未上市股票的網路行銷詐騙，到現在的imB公司利用金融商品成立網路借貸平台，誘使民眾投資的詐騙，造成人民血本無歸。

國民黨立委游毓蘭（左起）、李德維、林思銘23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大？高官包庇？人民荷包誰顧？」記者會。（姚志平攝）

林思銘說，只見蔡政府在2016年成立跨部會打詐中心、2022年成立跨部會打詐國家隊、2023年又成立打詐專責辦公室為什麼同樣功能性的單位，要成立這麼多次？很明顯的，就是因為蔡英文政府無力解決詐騙集團在台灣橫行問題。

林思銘質疑，民進黨政府每天喊「打詐」，為何詐騙集團仍然毫無忌憚？為何民眾被詐騙的金額愈打愈多？是不是因為黨內有人接受好處、專門包庇不法？所謂上樑不正下樑歪，民進黨執政這幾年，即便一再成立打詐中心、打詐國家隊，也成立了數位部，但對於源頭遏阻網路詐騙手法竟束手無策，金管會也無法及時管控民眾被騙的金錢不被詐團提領，如今又爆出民進黨的高官、民意代表與詐團首腦共同餐敘，使民眾誤認詐團是合法業者，這難道不是民進黨的高官、民意代表包庇下所造成的嗎？民進黨難道不用負責嗎？

藍委游毓蘭表示，詐騙案件在全般刑案占比中，每4件就有1件，每年都在成長，去年比前年還增加了2成詐騙案。而立法院不斷地修法提高詐騙案件刑責，但是在司法實務上的判決，只有0.5％，近5年僅有355人是判刑5年以上刑期，22.5％是判決拘役跟罰金，6個月以下有期徒刑可易科罰金有43％，換言之有2／3的詐騙犯不用坐牢。

游毓蘭質疑，如此寬鬆的判決刑度，如何遏制猖獗的詐騙集團成員？且其犯罪所得高達上億元，犯罪學者普遍認為，詐騙案件、詐騙金額黑數，更有5倍之多。當年輕人看到詐騙首腦可以開超跑、住豪宅，甚至豢養立委、綠營高官，難道不會心動？

游毓蘭指出，政府除打詐無能，綠營權貴更坐視詐騙集團坐大，甚至甘為詐騙集團所用。以imB借貸平台為例，為何敢以高利率的回報來吸引民眾？為何立法委員、直轄市長會與詐騙集團的關係如此之好？好到連服務處與用車都是由詐騙集團所提供？到底政府是在打詐？還是與詐騙集團合作來詐騙全民？

藍委李德維表示，台灣詐騙橫行，民進黨既然全面執政，就該全面負責。目前P2P金融管理單位，在世界先進國家包括英國、美國、澳洲、日本、韓國，都有設立相關權責主管機關，反觀民進黨政府對於P2P金融管理、P2P借貸平台管理卻是付之闕如，包括金管會、數位部、法務部、經濟部，都甩鍋不管，國人根本無法接受。

而近期發生的im.B公司詐騙案件，李德維進一步揭露主嫌曾國緯和他的女友張淑芬，在2020年8月5日出席於信義區雙清館，類似家宴形式餐會，出席者包括當時總統府祕書長蘇嘉全、綠色和平電台董事長陳雨鑫、民視電視公司董事長王明玉、總統府秘書長辦公室主任張嘉玲、當時的警政署長陳家欽，以及商界人士等。

李德維質疑，為何政府高官、媒體、警界高層，會和詐騙集團的詐欺犯坐在一起杯酒高歌？難道彼此都是好朋友？是誰出面邀請？綠營高層是不是該好好清查？凡走過必留下痕跡，如此重要的餐敘，相信作東的主人絕對是精挑細選過，很難自圓其說，詐欺犯為何能在政商媒間遊走？這看在國人眼裡，難道民進黨不用出來說清楚講明白嗎？