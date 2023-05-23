現正值春末夏初，季節交換之際時常是氣喘容易復發的時節，為此全球倡議組織將每年5月第1個星期二訂為世界氣喘日，而今年世界氣喘日宣導主題訂為「全民氣喘照護」，以具有療效及品質的氣喘藥物，探討其可用性與可近性作為主題。衛生福利部桃園療養院職業安全衛生室也呼籲，若民眾有氣喘病史，一定需要多加注意是否有發作徵象，更教導民眾4大預防撇步。

桃療表示，氣喘易受遺傳體質和環境因素雙重影響，產生慢性氣道阻塞性及慢性發炎的疾病，臨床上常見的徵象為反覆咳嗽、胸悶、呼吸困難、吸不進空氣等。據衛生福利部2021年國人死亡原因資料統計，死於氣喘疾病約有700人，若及早處置則能減少死亡率。雖然現今社會醫療發達，但氣喘仍是無法根治的疾病，只能靠預防盼能減少氣喘發作的頻率。

桃療提醒民眾，遠離氣喘發作的4大撇步為注意保暖、遠離菸害、環境定期打掃及避免吸入刺激性氣味。治療氣喘藥物包括急性治療用藥及慢性保養藥物，類固醇是治療及預防氣喘發作常用的藥物，為減少藥物副作用，建議氣喘患者需要遵照醫囑按時服藥。

桃療說，期盼透過世界氣喘日讓民眾及員工可以了解氣喘疾病的預防，呼籲民眾平時注意身體的變化、維持良好及規律的生活型態、避免接觸誘發氣喘過敏源，才能好好享有健康，擁有高品質的快樂生活。