一名台灣留學17日在紐約圖書館遭到攻擊，但圖書館縱放攻擊者。學生2天後聯繫紐約辦事處，希望獲得協助或賠償，紐約辦事處提供紐約亞裔律師協會等聯絡資訊，該學生對此表達失望。外交部今天說明，在駐紐約辦事處積極接洽下，紐約市警局已催請轄區分局儘速偵辦該案，也請圖書館保存監視器影像，留學生對駐處處置表達感謝。

外交部表示，我國駐紐約辦事處於本月19日接獲當事人急難救助電話，除第一時間表達慰問及關心之意、暸解事件經過，以及當事人主要訴求與需協助的事項外，在過去幾天也多次致電關懷當事人，並密切聯繫紐約市警察局（NYPD）追蹤本案。。

外交部指出，在我國駐紐約辦事處持續進洽下，紐約市警察局已催請負責的轄區分局儘速偵辦本案，同時也請圖書館保存監視器畫面，以利調閱。紐約市警局偵查員近日也將繼續聯繫當事人進行後續偵辦。上述發展我駐紐約辦事處已於第一時間轉告當事人，同時關心她的身心健康恢復情形，獲當事人表示感謝。

外交部強調，外交部非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為。本案駐紐約辦事處將續與當地警政單位及當事人保持聯繫，並提供必要協助，外交部將請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。

外交部呼籲，外交部再次提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。