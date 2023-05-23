活動後與參與民眾共同分享跟騷救援因應方法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

《跟蹤騷擾防制法》實施將滿一周年，台北市警察局統計，自去年6月至今年4月止，共受理符合跟蹤騷擾法案件404件，其中家暴合併跟騷案類占37％，單純跟騷案件占63％。

為共同維護社會秩序，保護民眾人身安全，北市警局與現代婦女基金會合作，舉辦「大家來鬥陣！K.O.跟騷背後靈！」記者會，當天同時進行實境遊戲活動，由各分局家防官及婦幼警察隊員警帶領參與民眾一起實境解謎，用議題遊戲來認識跟蹤騷擾行為態樣，並瞭解如何求助和因應，活動不僅提高參與者的日常生活警覺性，也增進性或性別間尊重良善的互動。

北市警局就實務處理跟蹤騷擾案件中，統計分析雙方關係部分，合併家暴跟蹤騷擾案件，以未同居伴侶最多，原因為同居家人如有嫌隙容易以言語、精神暴力或肢體傷害等方式，而未同居伴侶則容易因一方斷絕聯絡或單方面分手，導致另一方當事人為挽回關係而出現跟蹤騷擾行為。單純跟騷案件中，雙方當事人以「陌生」關係最多、「追求關係」次之。

再者，行為態樣以「歧視貶抑」最多，次為近距離的「尾隨接近、監視觀察」與遠距離的「通訊騷擾」。而合併家暴的跟騷案件因雙方相互認識而熟知相關住處、工作地等資訊，發生在「住家、工作地」件數較高；而單純跟騷案件因雙方多為陌生或追求關係，行為人對於被害人資料掌握有限，因此轉以網路騷擾方式實施跟蹤騷擾。

警方表示，被害人如有立即人身危害時，警方將採取保護處置作為，例如加強住家巡邏守望。另外北市警律定就已提出跟騷保護令聲請，而尚在法院審理中之案件被害人，提高關懷訪視次數，以強化保護被害人人身安全。