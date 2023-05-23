台灣媒體駐歐記者申請採訪WHA遭拒於門外，外交部今天對此表達強烈不滿，痛批在背後施壓的中國政府，口說照顧台灣民眾，卻做盡傷害台灣人民的惡行，外交部予以強烈譴責。

外交部表示，聯合國長期拒絕我國媒體記者進入聯合國場域，採訪報導聯合國相關會議與活動，明顯違反聯合國憲章所揭櫫的普世價值及公平正義原則，以及「世界人權宣言」所保障「人人有權享有主張和發表意見的自由，且透過任何媒介、不受國界所限」的基本人權。

外交部指出，此次聯合國日內瓦分部在中國蠻橫施壓下，未能秉公行事，拒絕我國媒體入場採訪WHA，外交部表達強烈不滿。而對於在背後施壓的中國政府，口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行，外交部予以強烈譴責。

外交部呼籲，聯合國正視我國籍媒體入場採訪聯合國會議與活動的基本權利，勿自失立場，而屈從特定國家的無理政治施壓，盡速改弦更張，改善對我國媒體的歧視性待遇。