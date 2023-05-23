國際旅遊陸續解封，交通部觀光局為吸引國內外旅客觀光，日前公告訂定「交通部觀光局執行台灣好行路線票價優惠作業要點」，參與半價優惠的客運業者，觀光局會給予相關票價差額補助。台灣好行南庄線自5月20日起實施半價優惠，民眾優惠期間使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行南庄線，得享有客運票價半價優惠，其客運票價計價方式需以里程計費或段次計費。本優惠與其他優惠僅能擇一使用，不得重複。

苗栗縣政府文化觀光局指出，縣府和苗栗客運持續共同準備安全友善的乘車及候車環境，並持續推出1日、2日2款「台灣好行南庄線超值優惠套票」，有美食、伴手禮、住宿兌換券，期望能振興國旅。

套票一是「南庄好食好玩一日遊」套票300元，內含1日乘車券1張、在地美食超值兌換券3張及伴手禮兌換券1張。套票二是「南庄慢遊雙人套票2日遊」套票1600元，內含1日乘車券2張、1000元住宿抵用券1張、美食兌換券2張及伴手禮兌換券2張，民眾只要到苗栗客運頭份總站、南庄站及易遊網國內票券區皆可輕鬆購買。

文觀局表示，台灣好行南庄線沿途行經竹南、頭份市區到三灣、南庄山區各大景點，抵達國際慢城南庄，可以放慢腳步悠遊桂花巷、十三間老街等，深度體驗慢城氛圍，品嘗自然與人文的饗宴，一同感受南庄的魅力。

文化觀光局長林彥甫表示，台灣好行是給想要自由行，又不想旅途勞頓自己開車，也不想參加團體旅行的好選擇。歡迎民眾多加利用本次優惠搭乘，共同響應綠能環保、低碳旅行。下半年將推動行銷優惠活動敬請持續關注，更多詳細資訊請上交通部觀光局台灣好行官方網站、苗栗文化觀光旅遊網-台灣好行（南庄線）專區搜尋。