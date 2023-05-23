我國向美國採購的玉米驚見「嘔吐毒素」，食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格產品，發現一批來自美國總重量達50萬公斤的食用玉米，檢出真菌毒素含量不符規定，專家指出，若吞下肚恐發生食物中毒或腸胃不適，目前全數均已被要求辦理退運或銷毀。

除美國玉米之外，來自日本的螢光烏賊也因重金屬超標遭攔下。（食藥署提供）

食藥署今公布11項邊境食品不合格清單，除來自美國的玉米被驗出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2437µg／kg超標外，也驗到來自日本的螢光烏賊重金屬超標，另外還有日本產的長蔥、藍莓、葡萄不符農藥規定。

其中以美國玉米數量最多，總重量高達50萬1289公斤，食藥署副署長林金富表示，此批玉米是由美國THE DELONG CO. INC.公司所生產，因檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2437 µg／kg遠高於標準值1750 µg／kg，被判定不合格。

林金富指出，玉米本身就容易產生真菌毒素，通常是在保存不當或是潮濕環境中才會發生，目前了解食用後可能引發急性病症，如在30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，且對人體肝臟具有危害。

對於本次違規的進口商台宗聯採有限公司，林金富表示由於是半年內第一次出現違規，將依規定加強抽批查驗，從原先的2～10％提高至20～50％。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，真菌毒素即為黴菌的一種，喜歡在溫暖潮濕的環境生長，推測這一批玉米是因保存不當才會違規，而一般人若吞下肚，容易出現食物中毒症狀，至於是否有致癌可能？目前還沒有證據顯示脫氧雪腐鐮刀菌烯醇會致癌。