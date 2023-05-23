彰化縣北斗鎮長李玄在因貪汙圖利罪被判刑1年10月、褫奪公權2年，18日已經入監服刑，縣府指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長職務處理鎮政，10日舉行交接典禮，縣府民政處長賴致富主持監交，至於何時補選賴致富表示，依地方制度法第82條規定，將會在三個月內完成補選。

2017年彰化縣北斗鎮長李玄在因涉嫌關說清潔隊，放行讓民眾進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材物，更二審被判刑1年10月，但期間仍當選第18屆北斗鎮長，去年被停職後上訴，依然當選第19屆鎮長，展現「李家班」在北斗雄厚的實力。

彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因有地方制度法第79條第一項規定之情形，依法予以解除職務。縣府指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長職務處理鎮政，交接典禮於23日上午10時在北斗鎮公所辦理，由縣府民政處長賴致富擔任主持及監誓人、主計處長蕭秀瑛擔任監交人，以持續推動北斗鎮之建設與發展，確保鎮民的最大福祉。

而李玄在入獄後，依法必須在3個月內完成補選。楊麗香是否代夫出征再度參選，李玄在語帶保留，表示相信鄉親的智慧，會支持能夠接棒的候選人；事實上李玄在與妻子楊麗香、父親李順銘都當過北斗鎮長，最近三屆鎮長屢戰屢勝地方稱為「李家班」，楊麗香未來動向也備受矚目。