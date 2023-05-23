台大經濟系學生會近期舉辦正副會長選舉，其中一名候選人政見涉嫌歧視。對此，臉書粉專《工程師看政治》分析，主要是跟台灣的政策與整體文化風氣有關，尤其是在前總統李登輝、陳水扁執政的時代，教育的風向變了，老師越來越難管教學生，現在出現歧視的言論他也不意外。

「工程師」今（23）日在臉書撰文指出，台大經濟系學會會長選舉出現了驚人的政見，其中包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「GG10公分以下要上家教課」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等。雖然系學會立刻澄清這不代表系學會立場，事情炸鍋後候選人也道歉，但「工程師」指出，對於這個結果，「沒有很意外」，只是驗證自己在業界一再觀察到的事，「世代素質淪落」。

對於「世代素質淪落」的看法，「工程師」也舉出親身碰到的三個例子，第一個是成大博班畢業的人，但毫無自學能力，遇到博士論文以外的問題，就躺平等著別人救，公司保密政策明知故犯，一個觀念要教五次才教得會；其次則是台大博班畢業生，什麼都不會，又覺得自己什麼都懂，一切都是別人的錯，認為自己可以管理所有人，整天只會看時程表問別人做好了沒，但真的討論，就如同遇到鐵桿反核者，進入無窮迴圈，溝通完全無效；最後「工程師」還提到一個交大碩畢的高材生，卻跟他說，「兩個相似直角三角形從不同方向看，兩個內角角度也會有所不同。」

該粉專提到，教育為什麼會搞成這樣？主要應該是跟政策與整體文化風氣有關。「工程師」稱，很早以前，台灣教育系統非常嚴格，若是不好好讀書，國中、高中、大學都有可能畢不了業，學生考不好，也不會一哭二鬧三上吊，且家長也不會跑去學校指責老師，學校只要把握好門檻，剩下就是學生的責任；但在李登輝、陳水扁主政這段期間，事情發生轉變，社會風向逐漸變成減輕升學壓力、精簡教材、避免管教過當、廣設大學、縮減技職等等，下場就是教育多樣性被破壞，教材趨於破碎，學科觀念不完整，且名不符實的高學歷學生四處流竄。

「工程師」接著說到，後來又因為教師管教權逐年縮減，漸漸的，很多教師也不太管學生了，只要畢業前相安無事就好；時間再往下走，學生成績不好，被檢討的不是學生，而是學校或老師，只要上面用表格來檢討學校，老師就要忙著補救教學、幫學生補考，如果考不過就再回頭檢討老師，「這對教師而言，多做事又沒有多收入，還要被叮滿頭包，最好是放水讓他過，大家都開心。」

該粉專最後嘆息，現在台灣教育界上層只想見到好看的帳目成績，基層也不想找自己麻煩，所以上下交相賊，就這樣維持著表面的和平，過去教育系統強調的「整齊、清潔、簡單、樸素、迅速、確實」，到今日已經不如「靠爸」、「躺平」與「小確幸」等流行名詞。