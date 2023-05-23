韓國女團(G)I-DLE日前宣佈世界巡演，台北站將於7月1日在台北流行音樂中心舉行，演唱會門票將於6月3日開賣，這不僅是她們繼年初受邀參與除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》後不到半年又再度來台，也是她們出道5年首度在成員舒華的家鄉台灣舉辦專場，5位成員皆興奮表示：「很開心也很期待能夠在台北看到NEVERLAND（官方粉絲名），約定好了喔！」

疫情解封後，幾乎每周都有演唱會舉行，對於黃牛轉賣票券的討論也甚囂塵上，因應近日文創法10-1條通過，文化部協調各主辦單位及售票單位，共同打擊黃牛，KKLIVE與(G)I-DLE皆十分重視相關議題，討論後決定「2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI」將全面實名制，以促進藝文表演票券正常流通及維護市場秩序，也呼籲粉絲們透過正當管道購票，不輕易相信網路各種謠言，避免權益受損。

(G)I-DLE相隔7個月正式回歸，發行第6張迷你專輯《I feel》共6首歌，成員們皆親自參與作詞、作曲，展現創作實力。專輯小卡以撲克牌的皇后作為概念視覺，有網友眼尖發現主打歌〈Queencard〉歌詞重新置中可以排列出西洋棋的形象，創意也相當令人驚艷。據韓國Hanteo排行統計，該專輯發行1週內統計銷售量突破了約116萬張，刷新了自身的新紀錄。而先前搶先發表的先行曲〈Allergy〉以及主打歌〈Queencard〉 MV公布當天在YouTube平台雙雙突破2000萬觀看次數，在台灣甚至登上發燒榜第一名，穩坐實力女團名號。

「2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI」將在7月1日晚間19點30分於台北流行音樂中心登場，票價分為NT$6552 ／NT $6052 ／NT$5052 ／ NT$4052 ／ NT$3052，將於6月3日中午12點全面啟售，購買6552者可享Sound Check Party、全員Hi Touch福利；6052者可享Sound Check Party福利，更多售票資訊請洽KKLIVE官方粉專查詢。

金宇碩對於將首度來台相當期待，也想品嚐台灣美食。（O.N worldwide／希林國際提供）

另外，曾參與選秀《PRODUCE X 101》並成功進入限定組合「X1」的「UP10TION」成員金宇碩，於2020年以個人歌手身分出道，他將在5月27日以韓國首爾為首站，首度舉辦亞洲巡迴演唱會，台北站將在7月9日於TICC台北國際會議中心登場，金宇碩對於將首度來台表示很期待，想品嚐台灣美食，但最開心的是能親自來台見Nia（官方粉絲名）表達感謝。

「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 IN TAIPEI ： [THE SIREN] 」門票將於5月28日（日）中午12點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，活動票價為NT$5600 ／ NT$ 4600 ／ NT$3600。凡購票者都將可拿到限定小卡，A區NT$5600可獲得近距離擊掌會、獲得VIP獨家小卡、更有機會抽到面對面簽名會（50名）、合照（10人一組）、簽名海報等，其他區域也有機會抽到合照（10人一組）、簽名海報等，更多售票資訊請洽希林國際官方粉專查詢。