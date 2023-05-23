2024總統擬參選人柯文哲今天正式開通政治獻金專戶，民眾可透過帳戶直接捐款，也可透過官網連結至捐款網站，累積捐款兌換競選小物。柯強調，「請放心！我的選舉只花必要開支」，因為選舉經費要合理，才能確保日後公平執政。

柯文哲在臉書表示，「你憑什麼跟藍綠競爭？」這是他宣布參選總統後，最常聽到的問題。確實，藍綠兩黨的雄厚資源，不是他可以相比，但他不會退縮，因為台灣需要改變 。

柯文哲表示，多年來，看到權貴把持政治，竊占國土蓋豪華農舍，接受詐騙集團的豢養；看到政客一邊喊團結、一邊製造仇恨對立；看到高喊黨政軍退出媒體的民進黨，用人民的血汗錢買通媒體。更看到有人一邊高舉民主大旗、一邊規避議會監督、大肆 踐踏民主。

柯文哲強調，台灣不能再被這些政客掏空，台灣應該要由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領；不再因人設事、放任人治，台灣必須重回「正常」軌道，人們才能再次信任政府、信任司法、相信共融美好的台灣並不遙遠。

他呼籲，「如果你也不願意再被藍綠意識形態綁架，如果你認同我的理念，請支持我，請加入改變的行列。這一次， 我需要你的幫助 ，為台灣的未來一起努力。心存善念、盡力而為，讓2024成為翻轉台灣命運的轉捩點！」

柯文哲表示，現在就點擊、註冊、登入，的每一筆捐贈款項都可以累積P幣，兌換環保又實用的競選小物，也可以直接透過帳戶捐款，小額募款公開透明。「請放心！我的選舉只花必要開支，因為選舉經費要合理，才能確保日後公平執政」。