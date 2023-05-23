知名美女律師李怡貞經常上節目分析家事案件，也常透過個人社群平台評論時事，直率敢言的作風吸引不少粉絲追蹤。經常分享日常生活的她今(23)日無預警曬出一張生活照，強調自己沒有套濾鏡，跟大家分享身為律師最真實的模樣，自謙「又忙又累」不過許多粉絲看到力讚她的美貌，直呼好漂亮。

李怡貞一早發文透露自己忙碌的行程，「昨天衝高雄台南不夠，今天一大早6點起床再繼續衝…」，只見身穿西裝外套、手拿咖啡杯，自拍照中妝容完整，她在留言區補充：「自拍不套濾鏡就是要讓你們看看本律實際上又忙又老啦！沒有沒事幹捏」，而這句超真實的話已經累積超過100個讚。

這張無濾鏡自拍照，獲得網友廣大迴響，「有忙不老啦！倒是有點睡眠不足感」、「認真的女人最漂亮」、「在女律身上沒有老這個字」、「這樣很厲害捏，現在我沒有美肌照片都不敢po欸，律師真是棒棒」、「忙是真的，但沒有老這回事阿捏」、「真的如認真的女人最美麗」，而她也在看到大家稱讚後，謙虛表示「早安美好大家一起美」