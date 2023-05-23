世界衛生大會（WHA）確定排除台灣參與。副總統賴清德今天強調，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外。呼籲民主世界不應該受到「一中原則」框限。中華民國台灣會積極維持台海和平穩定的現狀，這符合全世界各國的利益，也希望民主陣營能夠站在一起。

賴清德今天上午與聖露西亞副總理希瑞爾雙邊會晤時表示，台灣和聖露西亞都是海島國家，共同追求民主、自由、人權的普世價值，他感謝聖露西亞長期在國際上為台灣發聲，支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等。今年世界衛生大會（WHA）也再度為台灣仗義執言，爭取台灣參與「世界衛生組織」的機會。

他重申，台灣是國際社會的一員，不應被排除在國際體系之外。呼籲民主世界不應該受到「一中原則」框限。中華民國台灣是和平的守護者，也是危機的管控者，會積極維持台海和平穩定的現狀。因為和平無價、戰爭沒有贏家。和平穩定符合全世界各國的利益，希望民主陣營能夠站在一起。

賴清德提到，聖露西亞風景非常漂亮，雖然他還沒有機會前往訪問，但對於聖露西亞筆筒山、鴿子島等美麗風景以及熱情的人文風情十分嚮往。未來，希望台露共同合作，特別在疫情結束之後，讓觀光產業好好發展。

希瑞爾首先轉達皮耶總理向賴清德問候之意，並指出，台灣是聖露西亞非常特別的朋友。在聖露西亞到處都能看到台灣政府及人民對他們的支持，例如農業、基礎建設及金融經濟等面向，並協助加強公共衛生，醫療照護和執法等領域。

聖露西亞也非常關注兩國文創產業的交流，他期盼此次訪問進一步提升雙方文化方面的合作，拉近台灣與聖露西亞間人民的距離。

希瑞爾表示，台灣在國際社會中扮演重要的角色，也應該要為所有國際組織接納。台灣能讓國際公民社會更豐富，聖露西亞也會繼續支持台灣更完整地參與國際社會。他也期待這次訪問能進一步強化雙邊關係及合作。