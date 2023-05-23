民眾黨主席、總統參選人柯文哲今到嘉義縣朴子市配天宮參拜，聆聽廟方人員解說歷史。（呂妍庭攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲認真聆聽廟方人員解說求子紅白花歷史。（呂妍庭攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今到朴子市配天宮參拜，董監事高喊柯主席加油！（呂妍庭攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今到嘉義縣、市爭取支持，直搗新北市長侯友宜本命區，嘉義縣朴子市配天宮參拜，由於配天宮是侯友宜回嘉義必拜廟宇，柯文哲此行被解讀是拔樁，柯回應台灣是一體的，難道侯友宜就不能去新竹城隍廟拜拜嗎？指這樣的解讀沒有意義。

深入侯友宜本命區拔樁？ 柯文哲駁說法沒意義

配天宮是柯文哲今天唯一公開受訪行程，據了解，柯一早就在嘉義縣長翁章梁故鄉義竹鄉有私人拜會行程，再到民眾黨布袋服務處，隨後到配天宮、東石港口宮參拜，下午安排企業拜訪行程，包括與知名防彈衣製造商、水電材料公司負責人會面，晚間在嘉義市安排演講。

柯文哲今到配天宮參拜時，受到配天宮董事會高規格禮遇，董事長蔡承宗親自接待，率董監事高喊柯主席加油！柯文哲接受媒體訪問時，除說拔樁說沒有意義，被問到藍白合議題時，柯文哲說，好歹是價值理念的討論，而不是權位的分配，政治固然有它世俗的一面，也有理想的一面，民眾黨有它的政策主張，國民黨不曉得他的政策主張是什麼，如果兩方的政策主張不相合，怎麼合作？

柯文哲舉例，比方說對廢核的看法、對廢考、監兩院的看法、對美、對中政策的概念，甚至年金改革的看法，這些從來沒討論過，整天講藍白合，怎麼會成功？

媒體也問到，是否擔憂藍綠未來會操作棄保？柯文哲認為，棄保本來就是藍綠對決標準操作方式，但民眾黨要努力說服國民，相信台灣要帶來新政治，而不是在藍綠的泥沼裡打轉。