副總統賴清德今出席「2023富邦永續大未來論壇」，他表示，淨零轉型不僅攸關地球的永續發展，也是各國產業升級轉型的機會。政府將在2030年前投入9000億元預算，藉由跨部會的協調合作，帶動個人、企業及非政府組織，共同投入淨零轉型的工作。

富邦今攜手台灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦富邦永續大未來論壇以「面對全球多重危機 台灣關鍵轉型」為主題，關注在氣候災變、地緣政治與全球通膨等多重危機下，台灣如何前瞻未來、打造淨零轉型之韌性社會。

賴清德指出，根據聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」（IPCC）報告評估，臺灣未來所面臨的水情，會是豐水期水更多、枯水期水更少。此外，IPCC今年發布「2023氣候變遷綜整報告」指出，可能在未來10年內，全球溫度會上升1.5度以上，呼籲已開發國家能率先響應，提前於2040年達到淨零轉型的目標，「這是一項非常艱鉅的任務」。

賴清德強調，蔡英文總統已在2021年宣示2050淨零轉型的目標，行政院去年3月也發布2050淨零碳排路徑圖，提出在科技研發及氣候法制兩大治理基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，以及風電光電、氫能、前瞻能源、儲能、碳捕捉利用及封存等12項關鍵戰略，並將在2030年前投入9千億元預算，藉由跨部會的協調合作，帶動個人、企業及非政府組織，共同投入淨零轉型的工作。

賴清德指出，氣候變遷對全球固然是一項挑戰，但若因應得當，就是一個國家的機會。淨零轉型不僅攸關地球的永續發展，也是各國產業升級轉型的機會。特別是淨零轉型所將創造的綠色商機，包括綠能電力、智慧生活應用、低碳製造等領域，都有建立產業鏈的機會。

賴清德認為，台灣在過去幾十年來打下非常好的工商基礎，有很大的競爭優勢，如果善用ICT產業優勢和金融業的實力，確實有機會在面對氣候變遷挑戰時，應變能力更強、更有彈性，政府非常重視淨零轉型議題，已擬定路徑圖並進行修法。