禮坊「夢影紫」將明星商品「堅果塞納河」和「堅果蛋白餅」搭配其中，品嘗甜蜜時也能減少負擔，1380元。（禮坊提供）

禮坊「夢影粉」內含新餅乾「奶油伯爵棋格餅」與「酸檸洛神棋格餅」兩種口味，以及兔年應景的「覆盆子兔子餅」，1280元。（禮坊提供）

在西方的文化禮俗中，6月是最適合結婚的季節，6月新娘會得到幸福和最深的祝福，因此每年六月也成了結婚的「旺季」。擁有超過30年歷史的喜餅品牌「RIVON禮坊」，今年推出由歐洲精品設計師操刀，顛覆過往喜餅禮盒設計的全新「典藏系列」，以「幸福城堡」為主題三款禮盒為華獻珍愛、夢影紫和夢影粉，即日起消費者可以前往門市進行試吃與訂購。

「典藏系列」設計概念以堅固城堡代表堅貞不渝的愛情，並用倒影呈現出伴侶如影隨形的幸福陪伴。在城堡兩旁的蜻蜓與魚兒成雙悠遊，代表著吉祥、綿延不止的寓意。三款禮盒以三種不同的色彩渲染外盒設計，分別代表甜蜜美好、夢幻綺麗與新芽初綻的新婚氛圍。

「華獻珍愛」精選七種不同口味的蛋糕，滿足喜歡法點蛋糕的新人。「紅茶磅蛋糕」使用英國皇室認證伯爵紅茶結合特選台灣在地食材獨家蜜漬柳丁皮，運用正統法式磅蛋糕工法並融合日式配方加以改良，清新紅茶香氣搭配蜜漬柳丁顆粒口感更具特色；「瑪德蓮系列」使用荷蘭皇家發酵奶油及歐洲進口鮮奶油製作而成， 香氣濃郁且口感鬆軟，都是非常受歡迎的經典口味。

為了喜歡吃堅果類餅乾的新人，「夢影紫」將禮坊的明星商品「堅果塞納河」和「堅果蛋白餅」搭配其中，讓大家可以同時品嘗甜蜜並兼顧健康。「堅果塞納河」以天然奶油製成酥鬆塔皮，鋪上焦糖醬以及少許蘭姆酒，將各式核果與果乾，烘烤出豐富口味及層次感，「堅果蛋白餅」則是蛋白及杏仁粉所構成，使用優質發酵奶油，維持口感酥脆、輕巧無負擔。

「夢影粉」內含禮坊的新品餅乾「奶油伯爵棋格餅」與「酸檸洛神棋格餅」兩種口味，以及兔年應景的「覆盆子兔子餅」。「奶油伯爵棋格餅」使用英國皇室認證伯爵茶粉，吃起來帶有淡雅茶香，「酸檸洛神棋格餅」以洛神花粉加入檸檬、清爽且香氣十足，特殊討喜的棋格造型、口感清脆；「覆盆子兔子餅」則為了兔年結婚的新人們，可以擁有禮坊兔子造型餅乾，留下特別的紀念意義。