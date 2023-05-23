欣興股價自4月中131.5元低點震盪走升，18日觸及171.5元的近10月高點後回測160元支撐，今（23）日止跌回穩，開高後穩揚3.73％，收在167元最高。三大法人上周合計買超欣興達3萬6861張，但22日調節賣超7149張。

美系外資預期，蘋果可能在今年秋季末推出新款混合實境耳機，並預期欣興為此新產品的唯一ABF載板供應商。推估可望帶動欣興2023～2025年ABF載板營收提升0～7％、0～18％、0～28％，進而使合併營收提升0～4％、0～11％、0～18％。

同時，美系外資預期隨著終端產品出貨量周期性復甦及新款IC供應更順暢，將使PC及伺服器IC市場需求在下半年復甦，帶動下半年主要PC及伺服器IC營收較上半年成長21％及19％，較去年同期成長11％、9％。

此外，美系外資預期，在IC產業加速去化庫存、AI伺服器投資改善帶動下，有利於ABF載板供應商下半年以後的營運表現，持續看好ABF載板長期市場需求。鑒於混合實境產品未來幾年出貨量成長更樂觀，維持欣興「買進」評等、目標價自195元調升至210元。