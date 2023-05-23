京城銀此次股東會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長戴誠志、副董事長蔡炅廷、歐慶順、莊伊麗，3席獨董為陳肇隆、侯全富、吳炳松。會後召開臨時董事會推舉推舉戴誠志先生續任董事長，蔡炅廷先生續任副董事長。

京城銀因全球股債市震盪加劇，受金融資產評價損失增加及提列俄債減損拖累，2022年合併淨收益53.52億元、年減47.84％，為近11年低點，稅後淨利22.1億元、年減60.74％，每股盈餘（EPS）1.98元，為近12年低點。

不過，截至去年底，京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率8870％、整體放款覆蓋率1.45％，在審慎的風險管理與授信政策下，資產品質維持優良狀態，優於同業平均。全行總資產規模達3799億元，資本適足率為14.05％，第一類資本比率為12.92％。2023年3月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+(twn)」，展望為「穩定」，評等的確認與穩定展望也反映京城銀將維持適當的風險概況、充裕的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況。

展望2023年，京城銀表示，面對高通膨、升息循環及地緣政治的衝擊，可預期經濟成長將趨緩。面對競爭與挑戰，京城銀將審慎因應並持續專注於提升利差、核心存款穩定與資金成本控管，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。

同時，京城銀持續強化數位金融服務，豐富數位平台產品，如推出的「京好籤」便是整合京城銀數位帳戶與京城證平台的產品。為回饋長期支持京城銀的股東們，即日起推出「京好籤_京城股東優享專案」，邀請京城銀股東們一同體驗，感受不一樣的金融服務。