66歲阿枝遭朋友詐騙欠下巨額債務，房產被扣押拍賣，她也因而失聰，苦無一技之長的她求職四處踫壁，直到遇上永康就業中心就服員郭俊良，先以政府「臨時工作津貼」安置她在南科火車站工作，後續陪她面試並遊說雇主利用「職場再適應計畫」及「僱用獎助津貼」雇用阿枝，目前阿枝擔任作業員且已穩定就業3年，生活經濟大幅獲得改善。

66歲已屆退休年齡的阿枝，原本住台北，享有優渥生活，未料，中年時遭朋友詐騙，簽下本票，欠下巨額債務，先生帶著女兒四處躲債，家庭破碎不說，她也因打擊太大，導致失聰，不堪過著被討債的日子，她隻身到台南生活，一度借宿在佛寺裡，由於知求職四處碰壁，只能靠打零工維生。

7年前，她前往永康就業中心善化就業服務台尋求協助，就服員郭俊良得知她的經濟狀況後，先用政府「臨時工作津貼」安置她在南科火車站工作，解決短期經濟問題，後續又幫阿枝找了幾間公司工作，阿枝礙於體能無法負荷長期就業，直到3年前，就服員帶阿枝陪同面試並和雇主遊說，利用「職場再適應計畫」及「僱用獎助津貼」讓雇主雇用阿枝，目前阿枝在翁佳企業擔任作業員工作已穩定就業3年。

翁佳企業雇主翁文聰表示，阿枝雖聽不見且年紀大，有時還須靠著紙筆才能溝通工作內容，但她的工作態度非常好，認真學習也不挑工作，「只要阿枝想繼續上班，公司就會繼續雇用」。

翁文聰說，公司目前雇用中高齡比例超過50％，中高齡體力及反應雖較不如年輕人，但工作態度及穩定性比年輕人好，因此，只要體能可負荷，公司都會先給中高齡者及銀髮族工作機會。

永康就業中心表示，因應人口老化及工作年齡人口逐年減少趨勢，政府對於中高齡及高齡者就業相當重視，高年級生職場經驗是年輕人難以取代的價值，「中高齡者及高齡者就業促進法」已上路，其中多項措施鼓勵企業提供中高齡者工作機會，為讓企業廠商更了解中高齡專法多項資源，雲嘉南分署將於6月16日於台南地區辦理企業講座，對獎助或相關補助計畫有興趣的事業單位，可洽詢06-2038560轉316。