隨著股東會將近，新光金今特別發表「致關心新光金控的全體股東」的信，當中提出四大重點。第一，針對財務狀況，新光金表示，在過去三年，每年均穩定配息，殖利率逾4％，近期因受到升息影響，影響公司短期的財務表現。另為配合主管機關與國際保險會計制度接軌的政策，新光人壽積極進行轉型，所隱含的利益在現行會計制度下尚無法呈現，未來在接軌新制度後，可逐年釋出，挹注獲利及強健接軌後的財務體質。

第二，針對新光金提出的董事候選人，新光金表示，董事會通過提名的12席一般董事候選人名單中有三大特色，一是為強化公司治理、制定經營方針及未來發展所需，董事成員有具備法律、財務、金融科技、精算、企業管理、風險管理、資產管理、企業永續等專業技能及素養的產官學界人士；二為面對未來金融市場充滿變動與挑戰的環境，由有豐富經驗、熟稔實務經營之現任各子公司董事長擔任董事；三為呼應主管機關提高女性董事比例及接軌國際趨勢，女性董事由1位增加為4位。

第三，強化公司治理，新光金表示，就公司治理面向已從人力、組織、制度及企業文化全面進行強化，於2022年4月1日增設專責單位，負責董事會、功能性委員會等相關事務，並由法務長擔任公司治理主管，透過組織專責及律師法律專業，強化公司治理事務之處理；面對主管機關所關注之有控制能力股東互動機制建立，本公司先於業界訂定相關作業規範並修正公司治理實務守則，確立與有控制能力股東間溝通互動應遵循之原則，確保溝通聯繫程序之合規性。

第四，針對傳出台新金曾開價想併購新光金，新光金也表示，新光金的立場，是以能壯大金控獲利、業務互補擴大規模、發揮金控綜效，並維護股東、客戶及員工利益為前提。目前新光人壽正面臨2026年接軌會計新制度，相關法規與制度等都具有不確定性，公司隱含價值無法在接軌前體現，尤其公司每股淨值遠高於股價，此時談合併不利於股東利益。

以下為新光金「致關心新光金控的全體股東」全文：

新光金控自創辦以來，秉持「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」的核心理念穩健經營，60年來肩負對客戶、股東、員工、社會大眾的責任，始終如一為所有利害關係人創造最大的價值。一、新光金控持續壯大與股東共享營運成果，接軌後隱含價值將逐步實現。近年來新光金控及各子公司依循既定的策略方向在業務、服務及財務上積極發展，2022年底金控總資產逾4.8兆元，客戶數達620萬、員工人數2萬人、逾50多萬股東，為台灣第五大金控公司；人壽依總資產排名為台灣第四大保險公司，總保費收入排名第四大，初年度等價保費排名第五大；銀行擁有105家分行，依總資產排名為第九大本國民營銀行；證券擁有44家分公司及6個海外據點；經紀業務市占率為3.4％，市場排名第七名；公債次級交易及公司債承銷為市場前三大。

過去三年每年均穩定配息，殖利率逾4％，近期因受到升息影響，影響公司短期的財務表現。為配合主管機關與國際保險會計制度接軌的政策，子公司新光人壽積極進行轉型，調整商品策略，這些努力所隱含的利益在現行會計制度下尚無法呈現，惟未來在接軌新制度後，可逐年釋出，挹注獲利及強健接軌後的財務體質。

二、強化公司治理，連續二年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，備受國內外專業評鑑機構認同，本公司就公司治理面向已從人力、組織、制度及企業文化全面進行強化，於2022年4月1日增設專責單位，負責董事會、功能性委員會等相關事務，並由法務長擔任公司治理主管，透過組織專責及律師法律專業，強化公司治理事務之處理；面對主管機關所關注之有控制能力股東互動機制建立，本公司先於業界訂定相關作業規範並修正公司治理實務守則，確立與有控制能力股東間溝通互動應遵循之原則，確保溝通聯繫程序之合規性；為提升全體同仁重視公司治理的企業文化，持續強化法遵、資安、企業永續及公平待客等教育訓練。新光金控連續二年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，目前亦為「臺灣公司治理100指數」、「臺灣永續指數」成分股，在台灣證券交易所舉辦歷屆「公司治理評鑑」均維持前20％的優良成績，成功展現新光金控的永續經營理念及公司治理的績效，備受國內外專業評鑑機構認同。

三、推選熟稔經營實務、兼具專業多元並與國際趨勢接軌的董事候選人。本公司董事會通過提名的12席一般董事候選人名單中，有現任董事新光銀行董事長李增昌、新光人壽董事長潘柏錚、新光保全董事長吳昕東，新增的有新光金控總經理吳欣儒，新光三越副總經理賴慧敏，中華民國科技管理學會理事長、工業技術研究院副院長彭裕民博士，中華民國精算師、新光人壽駐會董事蔡雄繼，新光金創投董事長兼總經理鄭詩議，鼎誠人壽副董事長、中華保險服務協會理事長方正培，中華民國證券商公會理事長、元富證券董事長陳俊宏，元富證券董事邱立權，新光銀行董事蘇哲生。

3席獨立董事候選人有現任獨立董事、政治大學教授許永明，新增元富證券、國賓大飯店獨立董事梁文菁，前金管會保險局局長、銘傳大學兼任副教授曾玉瓊。

上述人選有三大特色，第一是為強化公司治理、制定經營方針及未來發展所需，董事成員有具備法律、財務、金融科技、精算、企業管理、風險管理、資產管理、企業永續等專業技能及素養的產官學界人士；其二為面對未來金融市場充滿變動與挑戰的環境，由有豐富經驗、熟稔實務經營之現任各子公司董事長擔任董事，更能帶領團隊持續掌舵、穩健前行；第三為呼應主管機關提高女性董事比例及接軌國際趨勢，女性董事由1位增加為4位，期透過女性董事參與決策，帶來正面影響力。

四、轉型持續進行，追求股東最大利益。對於外界關心的合併議題，我們的立場係以能壯大金控獲利、業務互補擴大規模、發揮金控綜效，並維護股東、客戶及員工之利益為前提。目前子公司新光人壽正面臨2026年接軌會計新制度，相關法規與制度等都具有不確定性，公司隱含價值無法在接軌前體現，尤其公司每股淨值遠高於股價，此時談合併不利於股東利益。

最後，近期各界對公司的批評與誤解，我們虛心接受指教，但在此也跟各位股東呼籲：新光同仁們一路走來兢兢業業，一步一腳印辛苦擴展業務，用各種方式強化資本、提升財務韌性，我們各項業務朝正向發展，在上坡的路上，不適合換檔，請繼續給予支持和鼓勵，我們將努力成為卓越的金融服務機構，讓「有光在，實現每個期待！」