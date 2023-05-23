為推廣在地產業，彰化縣福興鄉福寶社區與彰化縣養殖協會共同舉辦「彰化寶貝文蛤節暨海陸雙寶產業活動」。（楊福錦提供／吳建輝彰化傳真）

為推廣在地產業，彰化縣福興鄉福寶社區與彰化縣養殖協會共同舉辦「彰化寶貝文蛤節暨海陸雙寶產業活動」，預計在6月10日星期六在福寶漂流光座標熱鬧登場，而每年重頭戲摸「蛤仔」兼洗褲活動，已經吸引全國超過1800鄉親報名，體驗挖蛤樂趣與漁民辛苦。

彰化寶貝文蛤節去年首次舉辦，地點選在福寶濕地漂流光座標舉辦，吸引眾多遊客熱情參與，超過800鄉親報名，不僅為地方注入熱鬧氣氛，帶動地方經濟產業發展，今年報名人數更是翻倍，奠定漢寶與福寶地區觀光休閒產業發展。

彰化縣養殖協會執行長楊福錦表示，福寶是全國酪農業與養殖業相當重要的產區，全國有6成鮮乳來自福寶酪農區，文蛤養殖為全國第四，養殖面積為1200公頃，是台灣第三大養殖環境，特別以芳苑鄉為主要養殖區域，鄉內還有漢寶、王功、永興養殖漁業生產區。

楊福錦說，寶貝文蛤節暨海陸雙寶活動，藉由「雙寶」的美名吸引各地饕客大快朵頤，結合在地信仰、濕地風光、地方漁村文化，帶動地方經濟產業發展，也為彰化沿海增添觀光魅力。

楊福錦強調，文蛤養殖近年受到氣候影響，讓整個養殖環境變得非常辛苦，藉由親子體驗挖文蛤活動，讓民眾感受一下養殖漁業的辛苦，而今年報名人數突破1800人，也是他們始料未及，不過也希望透過更多人的參與，喚起更多民眾對於養殖漁業的重視。

彰化縣養殖協會表示，今年寶貝文蛤節暨海陸雙寶活動以親子體驗溼地挖蛤、蛤殼再利用之裝置藝術及品嚐彰化雙寶乳香與寶貝文蛤、地方表演為主軸舉辦，活動內容多元有趣，屆時邀請民眾前來體驗挖蛤、嚐乳香、聽好歌、賞美景。