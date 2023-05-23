全台天坑、工安頻傳，新竹市政府展開行動！為了預防建案工地出現重大工安意外，造成人員傷亡及財物損失，市長高虹安指示都發處以專案方式成立檢查小組，並於本月19日起實地核檢全市工地，要防患於未然，避免發生重大工安危害，主動保障民眾生命財產安全。

全台工安意外不斷發生，新竹縣竹北市、台北市信義區都相繼發生建案工地出現路基遭掏空而造成天坑事件，另台中市更發生台中捷運遭工地掉落的吊臂砸中的意外。

市府都發處長翁義芳表示，現代化的城市因都市發展快速，新建建物已朝深基礎及高層化發展，建築工程緊鄰鄰房施工，易產生公共安全疑慮。

近來其他縣市陸續發生建築工地施工不當衍生重大工安事件，為避免重蹈覆轍，及確保民眾與施工安全，市府主動邀集四大專業技師公會代表組成檢查小組，自上周起展開全市建築工地全面稽查工程。

翁義芳說，市府已盤點全市已申報開工的建築工地，第一階段針對已啟用大型塔式起重機及高層建築深開挖的工地實地檢查；第二階段將查核已申報開工的建築場所，以更高標準來檢視施工安全問題，預防工安事件發生，希望做到「零意外 零事故」。

而上周五都發處及勞工處已與檢查小組成員，優先勘查位於食品路及南寮共計兩處建築工地，藉由第三方外部稽核，檢核書面報告、開挖深度、現場擋土支撐工法及監測資料等重要內容，進行安全性確認及改善建議，這兩處工地都未發現問題 ，之後將仔細檢查全市已申報開工的建築工地。

都發處說明，市府已正式通知相關建築及營造等公會，要求相關單位重視工地施工安全及加強工地安全檢查，市府將持續嚴格把關，預防工安事件發生，避免民眾損傷及耗費公共成本。