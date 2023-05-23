中市侯女與2名女兒去年聘僱印尼籍女看護來台，照顧中風的兒子，常以工作不力，對女看護摑掌、扯髮撞牆、腳踩，甚至以蓮蓬頭從嘴巴灌水、再以電風扇吹讓她冰冷難受，女看護遭監禁9個月全身傷痕累累、心靈受創， 每天工作21.5小時，薪水卻被苛扣殆盡。中檢偵結依違反《人口販運防制法》、傷害及恐嚇等罪，起訴3母女。

檢警調查，侯女與2名文姓女兒等3人，自去年5月起聘僱印尼籍女看護來台，照顧中風的兒子文男，3母女常以工作不力作為藉口，對女看護拳打腳踢，摑掌、拉扯頭髮撞牆或毆打、腳踩、扭捏及狠咬等暴力相向。

2姐妹甚至強拉她到浴室，用蓮蓬頭水柱強灌嘴巴，女看護全身淋濕後，再以電風扇吹，讓她飽受冰凍之苦；還以外衣髒了，要求女看護餵食文男時，只能穿內衣褲，甚至以剪刀剪斷內衣，羞辱她。

3母女還以疫情嚴重，禁止女看護外出與外界接觸，沒收她的手機、護照，限制她與家人及外界聯繫並拘禁。女看護每天工作從早上6時30分到隔天凌晨3時期間長達21.5小時，但卻被巧立名目扣薪，例如她的衣服洗5次，就要被扣費1萬元，導致每月薪水都被扣光光。

女看護遠在家鄉的老公，因數個月未接到老婆電話察覺有異，透過仲介到訪關心，仲介赫見女看護全身傷痕累累、身無分文，連繫台中市府勞工局及移民署台中市專勤隊營救。

台中地檢署檢察官今年3月23日指揮警方持搜索票，搜索3母女住處，經漏夜訊問，認定文女兩姐妹涉犯使人為奴隸及違反《人口販運防制法》等罪，並有串證、湮滅證據之虞，24日向法院聲請羈押禁見獲准，而侯母則以5萬元交保。全案檢方偵結起訴3母女。