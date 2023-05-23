彰化員榮醫院與全球傷口管理網絡協會，日前到南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落義診，除了免費量測血糖、血壓、體脂和糖尿等檢查外，著重在傷口處理，還贈送患者傷口護理包等，吸引近百患者到場。
南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落，位於台16線公路上，部落原名為達瑪巒，總人口僅約1100多人，部落人民多半以務農為生，當地因醫療資源嚴重缺乏，村內沒有醫療院所、醫護、甚至連藥局也沒有。
員榮醫院與全球傷口管理網絡協會共同舉辦「好咖逗陣」，深入南投達瑪巒服務偏鄉病患，員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌表示，山區就醫不便，特別像是糖尿病患者，容易造成足部傷口不易癒合，因此今天也特別針對有類似傷口的患者，進行個別化建議。
鄭主任說，他自2017年起發起「好咖逗陣」，活動義診的目的不僅是提供醫療服務，最主要是要教導民眾學習如何照護傷口、預防感染和促進傷口癒合，除了幫助自己學習正確的傷口照護，也能幫助更多人學習正確的傷口照護。
協會秘書長黃怡靜表示，這次義診活動是協會成員辛勞的結晶，他們熱心地獻出時間和專業知識，希望能夠為社區居民提供最好的傷口治療和照護。他們的努力將幫助許多人改善傷口健康，提升生活品質。她衷心感謝協會成員的付出，並鼓勵大家一同參與這次義診活動，共同愛護傷口，療癒人心。
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