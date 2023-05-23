員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌治療患者足部傷口。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

全球傷口管理網絡協會理事長、員榮醫院高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌及協會人員到南投縣偏鄉部落義診。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員榮醫院與全球傷口管理網絡協會，日前到南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落義診，除了免費量測血糖、血壓、體脂和糖尿等檢查外，著重在傷口處理，還贈送患者傷口護理包等，吸引近百患者到場。

南投縣信義鄉地利村達瑪巒部落，位於台16線公路上，部落原名為達瑪巒，總人口僅約1100多人，部落人民多半以務農為生，當地因醫療資源嚴重缺乏，村內沒有醫療院所、醫護、甚至連藥局也沒有。

員榮醫院與全球傷口管理網絡協會共同舉辦「好咖逗陣」，深入南投達瑪巒服務偏鄉病患，員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌表示，山區就醫不便，特別像是糖尿病患者，容易造成足部傷口不易癒合，因此今天也特別針對有類似傷口的患者，進行個別化建議。

鄭主任說，他自2017年起發起「好咖逗陣」，活動義診的目的不僅是提供醫療服務，最主要是要教導民眾學習如何照護傷口、預防感染和促進傷口癒合，除了幫助自己學習正確的傷口照護，也能幫助更多人學習正確的傷口照護。

協會秘書長黃怡靜表示，這次義診活動是協會成員辛勞的結晶，他們熱心地獻出時間和專業知識，希望能夠為社區居民提供最好的傷口治療和照護。他們的努力將幫助許多人改善傷口健康，提升生活品質。她衷心感謝協會成員的付出，並鼓勵大家一同參與這次義診活動，共同愛護傷口，療癒人心。