阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資6500萬元打造的「Formosensis福森號」檜木車廂正在試車階段，昨22日行政院長陳建仁才親自體驗試乘，今上午卻傳出福森號在阿里山青年活動中心平交道出軌，推測主原因是道碴石頭掉到護軌與主軌中間，導致第2節車廂車輪壓到石頭出軌，導致車輛連接器損壞，目前試車程序已中止。
阿里山林鐵及文資處表示，福森號今是阿里山支線最後一趟次試運轉，上午10點40分通過阿里山青年活動中心平交道，位置67k＋070時出軌，目前推測主因為道碴石頭掉到護軌與主軌中間，導致第2節車廂車輪壓到石頭出軌，經阿里山車庫協助復位，已在中午12點40分完成復軌作業。
經檢查車輛後，發現車輛連接器損壞，試車程序中止，相關試車人員平安。初步判斷本次出軌與福森號車廂本身行車安全性無關。
「福森號」歷時2年9個月完工交車，今年3月開始試車，原規畫完成試車後報請交通部同意營運，昨陳建仁一行人從車庫園區搭福森號至北門車站下車。
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